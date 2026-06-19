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लॉन्च से पहले सामने आया Tata Sierra.EV का दमदार लुक, देखते ही बन जाएगा खरीदने का प्लान

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स ने अपनी अपकमिंग सिएरा ईवी के टीजर इमेज को शेयर किया है। इस टीजर में सिएरा ईवी के फ्रंट लुक को दिखाया गया है। सिएरा ईवी इस महीने की 30 तारीख को लॉन्च होने वाली है। 

लॉन्च से पहले सामने आया Tata Sierra.EV का दमदार लुक, देखते ही बन जाएगा खरीदने का प्लान

टाटा मोटर्स अपनी Sierra.EV को 30 जून 2026 को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी इसके ऑफिशियल फोटो को शेयर करके ग्राहकों की एक्साइटनेंट को काफी बढ़ा दिया है। सिएरा ईवी का प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक Bharat Mobility Show 2025 में शोकेस किए गए कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही होगा। फिलहाल, कंपनी ने SUV की केवल फ्रंट प्रोफाइल को शेयर किया है। आइए जानते हैं नई सिएरा ईवी में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

पेट्रोल-डीजल मॉडल से अलग होगा फ्रंट डिजाइन

टाटा सिएरा ईवी का फ्रंट फेसिया इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन से अलग होगा। इलेक्ट्रिक मॉडल में बंद (Closed-off) ग्रिल डिजाइन दिया जाएगा, जो EVs की पहचान बन चुका है। इसके अलावा नया फ्रंट बंपर और EV-स्पेसिफिक नोज डिजाइन इसे अलग पहचान देंगे। शेयर किए गए फोटो से यह भी पता चल रहा है कि सिएरा ईवी में इंटरनल कम्बशन इंजन मॉडल वाले स्लिम LED हेडलैंप्स ऑफर किए जाएंगे। वहीं, फ्रंट बंपर के लोअर पार्ट में सिल्वर स्किड प्लेट भी देखने को मिलेगी, जो इसके SUV कैरेक्टर को और मजबूत बनाएगी।

दमदार रोड प्रेजेंस के साथ मिलेगा धांसू लुक लुक

शेयर किए ऑफिशियल फोटो में SUV का पूरा डिजाइन नहीं दिखाया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें लंबा और ऊंचा स्टांस देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल वर्जन की तरह सिएरा ईवी में भी बड़े पैनोरमिक रियर विंडो, फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स, क्लैमशेल-स्टाइल टेलगेट और फंक्शनल रूफ रेल्स दिए जाएंगे। हालांकि, इलेक्ट्रिक वर्जन को अलग पहचान देने के लिए इसमें एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स, नए डिजाइन के बंपर्स और कई जगहों पर '.EV' बैजिंग देखने को मिलेगी।

केबिन में मिलेगा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक अनुभव

टाटा मोटर्स ने अभी तक सिएरा ईवी के इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसका केबिन अधिक प्रीमियम फिनिश, बेहतर मटेरियल क्वालिटी और कूल कलर कॉम्बिनेश के साथ ऑफर किया जाएगा। फीचर लिस्ट काफी हद तक सिएरा के ICE मॉडल वाली हो सकती है। ऐसे में SUV में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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तीन स्क्रीन, Dolby Atmos ऑडियो और ADAS

नई सिएरा ईवी में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम के साथ Dolby Atmos सपोर्ट, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड टेलगेट और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इसमें Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) चार्जिंग जैसी प्रीमियम EV फीचर्स भी दे सकती है।

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Harrier.EV वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड

सिएरा ईवी को टाटा मोटर्स ने अपने Acti.EV+ प्लेटफॉर्म पर डिवेलप किया है। यही प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च हुई Harrier.EV में भी इस्तेमाल किया गया है। यह प्लेटफॉर्म बेहतर बैटरी इंटीग्रेशन, हाई सेफ्टी लेवल और मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है।

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दो बैटरी पैक और ड्यूल मोटर ऑप्शन मिलने की उम्मीद

फिलहाल कंपनी ने सिएरा ईवी के बैटरी पैक और रेंज से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक SUV को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ आ सकती है। इसमें 55kWh और 65kWh बैटरी पैक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यह सिंगल-मोटर और ड्यूल-मोटर दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हो सकती है।

(Photo: Cartoq)

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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