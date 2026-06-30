Tata Sierra EV की धमाकेदार एंट्री, केवल 15 मिनट की चार्जिंग में मिलेगी 263 KM तक की रेंज

टाटा सिएरा ईवी भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी रेंज 665 km तक की है और यह मात्र 26 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। बूस्ट मोड में सिएरा ईवी AWD केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

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टाटा मोटर्स ने Sierra EV को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है। यह इलेक्ट्रिक SUV, ICE (पेट्रोल-डीजल) सिएरा के लॉन्च होने के करीब सात महीने बाद आई है। नई सिएरा ईवी का मुकाबला Mahindra BE 6, Maruti Suzuki e Vitara, VinFast VF6, Hyundai Creta Electric और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से है। सिएरा ईवी 6 सेकेंड के अंदर 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी रेंज 665 km तक की है और यह मात्र 26 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं सिएरा ईवी के फीचर्स के बारे में।

Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनी है सिएरा ईवी नई सिएरा ईवी को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह वही प्लैटफॉर्म है, जो कंपनी हैरियर ईवी में ऑफर कर रही है। इसमें हैरियर ईवी वाला TiDAL इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक (E&E) आर्किटेक्चर भी दिया गया है। कंपनी इसे 63kWh और 75kWh बैटरी पैक के साथ ऑफर कर रही है। दोनों बैटरी ऑप्शन्स में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप स्टैंडर्ड है। जबकि, 75kWh बैटरी के साथ ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी उपलब्ध है। यह सेटअप 504Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि बूस्ट मोड में सिएरा ईवी AWD केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

ऑफ-रोडिंग के लिए भी तैयार AWD वेरिएंट को खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें 6 टेरेन मोड – Normal, Grass/Snow, Mud/Gravel, Sand, Rock Crawl और Custom दिए गए हैं। इसके अलावा लो-स्पीड क्रूज कंट्रोल और 540-डिग्री कैमरा (360-डिग्री सराउंड व्यू के साथ अंडरफ्लोर व्यू) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज रेंज की बात करें तो 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा ईवी एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। चार्जिंग के लिए 120kW DC फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा ईवी के साथ भी 15 साल की बैटरी वारंटी दे रही है।

ICE मॉडल जैसा लुक डिजाइन की बात करें तो सिएरा ईवी का लुक काफी हद तक इसके ICE मॉडल जैसा ही है। हालांकि, इसमें कुछ EV-स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में ICE मॉडल की तरह लाइट बार और हेडलैंप के बीच ब्लैक पैनल नहीं दिया गया है। साथ ही Tata लोगो के ऊपर 'SIERRA' की ब्रांडिंग भी नहीं मिलती। फ्रंट बंपर का डिजाइन भी नया है, जिसमें ज्यादा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। साइड प्रोफाइल और रियर डिजाइन लगभग ICE मॉडल जैसा ही है, लेकिन EV बैजिंग इसे अलग पहचान देती है। इस इलेक्ट्रिक SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिमी है।