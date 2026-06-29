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कल लॉन्च होगी Tata Sierra EV; जानिए डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी, बैटरी, रेंज की पूरी डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय कार मार्केट में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। देश की आइकॉनिक कार 'टाटा सिएरा' नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर रही है। फैंस को Tata Sierra EV का बेसब्री से इंतजार था।

कल लॉन्च होगी Tata Sierra EV; जानिए डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी, बैटरी, रेंज की पूरी डिटेल्स
Tata Sierra EV
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भारतीय कार मार्केट में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। देश की आइकॉनिक कार 'टाटा सिएरा' नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर रही है। फैंस को Tata Sierra EV का बेसब्री से इंतजार था। यह कल यानी 30 जून, 2026 को भारत में लॉन्च होगी। टाटा मोटर्स ने इसके कई टीजर जारी करके मार्केट का माहौल गर्म कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च से पहले ही इस कार ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। यह अबू धाबी के मशहूर 'तल मोरीब' रेत के टीले पर चढ़ने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी बन गई है। आइए जानते हैं ईवी के डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और ड्राइविंग रेंज के बारे में विस्तार से।

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कैसा है कार का बाहरी डिजाइन?

भले ही सिएरा का पेट्रोल वैरिएंट पहले से सड़कों पर है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक वर्जन के लुक में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट में एक बंद ग्रिल और नया बंपर दिया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। कार में आगे की तरफ पूरी चौड़ाई वाली कनेक्टेड LED DRLs मिलेंगी। साइड प्रोफाइल में 'EV' का बैज लगा है। इससे पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक कार है। वहीं, पीछे की तरफ भी आगे जैसी ही सुंदर कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं।

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इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

कार के अंदर कदम रखते ही आपको ग्रे और ब्लैक कलर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके डैशबोर्ड पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है। यानी इसमें ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बीच के मुख्य इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा, बगल में बैठे पैसेंजर के लिए भी एक अलग स्क्रीन दी गई है। यह सेटअप कार के केबिन को बेहद हाई-टेक और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है।

लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स

फीचर्स के मामले में यह कार किसी लग्जरी रूम जैसी है। इसमें ग्राहकों के मनोरंजन के लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जर मिलेगा। इसके अलावा, सफर को आरामदायक बनाने के लिए दोनों तरफ अलग-अलग एसी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक डिक्की और ठंडी हवा देने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं।

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सेफ्टी भी है दमदार

सेफ्टी के लिहाज से टाटा मोटर्स हमेशा से नंबर-1 रही है। इस कार में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए एडवांस्ड ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावास सेफ्टी किट में 6-एयरबैग, ABS के साथ EBD, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे बेहतरीन फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। इन मजबूत फीचर्स की बदौलत उम्मीद है कि सिएरा ईवी को भी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल होगी।

मिलेगी लंबी ड्राइविंग रेंज

परफॉर्मेंस के मामले में यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बेहद दमदार होने वाली है। टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि सिएरा ईवी 500Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। इसके बड़े वैरिएंट्स में डुअल-मोटर (AWD) सेटअप मिलेगा। इसमें 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी।

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इतनी है संभावित कीमत

कीमत की बात करें तो टाटा सिएरा ईवी का आधिकारिक ऐलान कल लॉन्च के दौरान होगा। हालांकि, ऑटो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। टाटा मोटर्स ने इस कार को इस तरह पेश किया है कि यह कंपनी की छोटी नेक्सन ईवी और बड़ी हैरियर ईवी के बिल्कुल बीच के अंतर को पूरा करेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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