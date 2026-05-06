लॉन्च से पहले दिखा टाटा की इस धांसू SUV का नया वर्जन, बहुत कुछ है खास, जल्द हो सकती है एंट्री

May 06, 2026 07:17 pm IST

टाटा अपनी सिएरा EV को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च कर सकता है। हाल ही में सिएरा EV के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनमें इस आने वाली EV के केबिन की झलक मिलती है।

टाटा मोटर्स आजकल सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सिएरा पिछले साल लॉन्च हुई थी और इसकी डिलीवरी इस साल जनवरी के मिड में शुरू हुई। कंपनी इसके ICE वर्जन के बाद EV लाने वाली है और ऐसा लग रहा है कि टाटा सिएरा EV को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च कर सकता है। हाल ही में सिएरा EV के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनमें इस आने वाली EV के केबिन की झलक मिलती है। इन फोटोज को एक Reddit यूजर ने शेयर किया है। इन फोटोज में देखा जा सकता है कि एक पार्किंग में दो सिएरा EV एक-दूसरे के अगल-बगल खड़ी हैं। दोनों SUV पर हेवी कैमॉफ्लाज है और इनमें सिएरा ICE जैसे अलॉय वील भी लगे हैं।

रेग्युलर सिएरा जैसा एक्सटीरियर सिएरा इलेक्ट्रिक SUV के फ्रंट में कनेक्टिंग LED बार, ड्यूल-फंक्शन LED DRL और रेग्युलर सिएरा की तरह ही स्टाइलिश LED हेडलाइट्स हैं। हालांकि, इसका फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से बंद है। यहां एक लोअर एयर डैम भी दिया गया है। एसयूवी का साइड प्रोफाइल भी बिल्कुल रेग्युलर सिएरा जैसा है। इसमें ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले बड़े ORVM, 360-डिग्री कैमरा के साथ कई और फीचर्स दिए जा सकते हैं। ICE वर्जन की तरह EV में भी लेवल 2 ADAS और दूसरे सेफ्टी फीचर्स होने की उम्मीद है। सिएरा EV के रियर में LED टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक स्लीक LED कनेक्टिंग बार दिया गया है। इसमें रूफ-इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है और रियर डिफॉगर भी है। जबकि, रियर विंडस्क्रीन वाइपर स्पॉइलर के नीचे लगा हुआ है।

बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम



इंटीरियर की बात करें, तो इन तस्वीरों में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई देता है। यह 12.3 इंच का यूनिट है, जैसा सिएरा में देखा गया है। हालांकि, ऐसा लगता है कि स्पाई शॉट्स में दिख रहा टेस्ट मॉडल एक लोअर वेरिएंट है। एसयूवी के इस वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप नहीं है। ICE वर्जन में भी Accomplished+ वेरिएंट में 12.3 इंच की थर्ड स्क्रीन मिलती है। ड्राइवर डिस्प्ले की भी एक झलक देखने को मिलती है। स्क्रीन का डिजाइन बाकी टाटा मॉडल्स में देखे गए डिजाइन से मिलता-जुलता है।