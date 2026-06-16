हो जाइए तैयार! अगले 2 महीने में 6 धांसू SUV की भारतीय मार्केट में होने जा रही एंट्री; इनमें EV भी शामिल

भारतीय मार्केट में एसयूवी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो अगले 2 महीने में मार्केट में 6 नई जबरदस्त एसयूवी दस्तक देने के लिए तैयार हैं।

भारतीय मार्केट में एसयूवी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। ग्राहकों की दीवानगी को देखते हुए लगभग हर कार कंपनी ने अपनी हैचबैक और सेडान गाड़ियों से ध्यान हटाकर एसयूवी और क्रॉसओवर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने मार्केट में रेनॉल्ट डस्टर, अपडेटेड हैरियर, सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों की धूम देखी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दो महीने कार लवर्स के लिए और भी धमाकेदार होने वाले हैं। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो मार्केट में 6 नई जबरदस्त एसयूवी दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा ईवी अपकमिंग एसयूवी की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम टाटा सिएरा ईवी का है। बता दें कि 90 के दशक की मशहूर सिएरा नए और मॉडर्न इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर रही है। टाटा मोटर्स इस एसयूवी को इसी महीने के अंत तक देश के सामने पेश करने वाली है। इसके लुक्स को पुराने मॉडल की तरह ही बॉक्सी और मस्कुलर रखा गया है। इसमें 55 kWh से लेकर 75 kWh तक के बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 500 से 600 किलोमीटर की रेंज देंगे।

होंडा ZR-V होंडा अपनी नई फ्लैगशिप हाइब्रिड एसयूवी, ZR-V को जुलाई में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह एक बेहद प्रीमियम गाड़ी होगी जिसमें 2.0-लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यह 184bhp की पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी 22.80 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देगी। फीचर्स के मामले में इसमें पैनोरमिक सनरुफ, 11 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी।

निसान टेक्टॉन निसान की यह नई मिड-साइज एसयूवी 9 जुलाई को ग्लोबल डेब्यू करने जा रही है। दरअसल, यह आगामी रेनॉल्ट डस्टर का ही निसान वर्जन है। गाड़ी में 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। केबिन के अंदर बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरुफ जैसे सभी मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे।

टोयोटा हिल्क्स ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए टोयोटा अपनी नई जनरेशन की हिल्क्स पिक-अप एसयूवी को जुलाई या अगस्त के महीने में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में इसे भारत में एक एड शूट के दौरान देखा गया है। यह नई गाड़ी अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका इस्तेमाल नई फॉर्च्यूनर में भी किया जाएगा। इसमें पुराना और भरोसेमंद 2.8-लीटर का डीजल इंजन मिलना जारी रहेगा। साथ ही टोयोटा इसके इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है।

किआ सायरोस ईवी किआ अपनी नई एसयूवी 'सायरोस' का इलेक्ट्रिक अवतार अगस्त तक मार्केट में उतारने वाली है। टेस्टिंग के दौरान इस कार को कई बार देखा जा चुका है और यह पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए तैयार लगती है। इसमें री-डिजाइन बंपर, नई ग्रिल और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 42 kWh और 49 kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इससे यह सिंगल चार्ज में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी।