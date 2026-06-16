हो जाइए तैयार! अगले 2 महीने में 6 धांसू SUV की भारतीय मार्केट में होने जा रही एंट्री; इनमें EV भी शामिल
भारतीय मार्केट में एसयूवी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो अगले 2 महीने में मार्केट में 6 नई जबरदस्त एसयूवी दस्तक देने के लिए तैयार हैं।
भारतीय मार्केट में एसयूवी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। ग्राहकों की दीवानगी को देखते हुए लगभग हर कार कंपनी ने अपनी हैचबैक और सेडान गाड़ियों से ध्यान हटाकर एसयूवी और क्रॉसओवर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने मार्केट में रेनॉल्ट डस्टर, अपडेटेड हैरियर, सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों की धूम देखी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दो महीने कार लवर्स के लिए और भी धमाकेदार होने वाले हैं। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो मार्केट में 6 नई जबरदस्त एसयूवी दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।
टाटा सिएरा ईवी
अपकमिंग एसयूवी की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम टाटा सिएरा ईवी का है। बता दें कि 90 के दशक की मशहूर सिएरा नए और मॉडर्न इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर रही है। टाटा मोटर्स इस एसयूवी को इसी महीने के अंत तक देश के सामने पेश करने वाली है। इसके लुक्स को पुराने मॉडल की तरह ही बॉक्सी और मस्कुलर रखा गया है। इसमें 55 kWh से लेकर 75 kWh तक के बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 500 से 600 किलोमीटर की रेंज देंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra EV
₹ 25 - 30 लाख
Honda ZR-V
₹ 40 लाख से शुरू
Kia Seltos EV
₹ 20 लाख से शुरू
Kia Syros EV
₹ 14 - 20 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Honda Elevate EV
₹ 18 लाख से शुरू
होंडा ZR-V
होंडा अपनी नई फ्लैगशिप हाइब्रिड एसयूवी, ZR-V को जुलाई में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह एक बेहद प्रीमियम गाड़ी होगी जिसमें 2.0-लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यह 184bhp की पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी 22.80 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देगी। फीचर्स के मामले में इसमें पैनोरमिक सनरुफ, 11 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी।
निसान टेक्टॉन
निसान की यह नई मिड-साइज एसयूवी 9 जुलाई को ग्लोबल डेब्यू करने जा रही है। दरअसल, यह आगामी रेनॉल्ट डस्टर का ही निसान वर्जन है। गाड़ी में 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। केबिन के अंदर बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरुफ जैसे सभी मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे।
टोयोटा हिल्क्स
ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए टोयोटा अपनी नई जनरेशन की हिल्क्स पिक-अप एसयूवी को जुलाई या अगस्त के महीने में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में इसे भारत में एक एड शूट के दौरान देखा गया है। यह नई गाड़ी अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका इस्तेमाल नई फॉर्च्यूनर में भी किया जाएगा। इसमें पुराना और भरोसेमंद 2.8-लीटर का डीजल इंजन मिलना जारी रहेगा। साथ ही टोयोटा इसके इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है।
किआ सायरोस ईवी
किआ अपनी नई एसयूवी 'सायरोस' का इलेक्ट्रिक अवतार अगस्त तक मार्केट में उतारने वाली है। टेस्टिंग के दौरान इस कार को कई बार देखा जा चुका है और यह पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए तैयार लगती है। इसमें री-डिजाइन बंपर, नई ग्रिल और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 42 kWh और 49 kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इससे यह सिंगल चार्ज में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी।
सिट्रोएन eC3X
सिट्रोएन भारतीय मार्केट के लिए अपनी एक नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक-एसयूवी 'eC3X' पर काम कर रही है। साल 2026 के इस नए अपडेट में ग्राहकों को एलईडी फॉग लाइट्स, नई डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ एक नया कूपे-लाइक 'X' डिजाइन मिलेगा। इस कार में की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे नए फीचर्स जुड़ सकते हैं। गाड़ी में वही पुराना 29.2kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो 320 किलोमीटर की रेंज और 143 Nm का टॉर्क देगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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