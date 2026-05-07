टाटा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली 'मुर्गी' बनी ये SUV, अब इलेक्ट्रिक मॉडल आ रहा; फोटो हो गए लीक

ये फोटोज Reddit पर एक यूजर ने शेयर की हैं। फोटोज में एक पार्किंग लॉट में एक-दूसरे के बगल में खड़ी दो सिएरा EVs देख सकते हैं। दोनों SUVs पर भारी कैमोफ्लेज लगा है। इसमें सिएरा ICE जैसे एलॉय व्हील्स भी हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV के फ्रंट में एक कनेक्टिंग LED बार, डुअल-फंक्शन LED DRLs देखने को मिल रहे हैं।

टाटा मोटर्स के लिए उसकी न्यू सिएरा लकी चार्म बनकर आई है। देखते ही देखते इस SUV की 30,000 से ज्यादा यूनिट भारतीय बाजार में बिक चुकी हैं। वहीं, इसका वेटिंग पीरियड भी 7 से 9 महीने तक पहुंच गया है। इस बीच, सिएरा के इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होने की भी खबरें आने लगी हैं। दरअसल, कंपनी लंबे समय से सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिएरा EV का प्रोडक्शन मॉडल लगभग तैयार है। अब सिएरा EV की कुछ नई स्पाई फोटोज सामने आई हैं। इसमें इस अपकमिंग EV के केबिन की झलक देखने को मिली। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

ऑनलाइन स्पाई फोटोज आए सामने

ये फोटोज Reddit पर एक यूजर ने शेयर की हैं। फोटोज में एक पार्किंग लॉट में एक-दूसरे के बगल में खड़ी दो सिएरा EVs देख सकते हैं। दोनों SUVs पर भारी कैमोफ्लेज लगा है। इसमें सिएरा ICE जैसे एलॉय व्हील्स भी हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV के फ्रंट में एक कनेक्टिंग LED बार, डुअल-फंक्शन LED DRLs और रेगुलर सिएरा जैसी ही स्लीक दिखने वाली LED हेडलाइट दी गई हैं। हालांकि, इसका फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से बंद है। मोटर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इसमें सिर्फ एक लोअर एयर डैम दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह EV बंपर पर वर्टिकली लगे फॉग लैंप्स के साथ आएगी, जो कॉर्नरिंग लैंप्स का भी काम करेंगे।

सिएरा EV के स्पाई फोटोज में क्या दिखा? इस SUV का साइड प्रोफाइल बिल्कुल रेगुलर सिएरा जैसा दिखता है। इसमें ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले बड़े ORVMs, 360-डिग्री कैमरा के साथ बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। ICE वर्जन की तरह ही, इस EV में भी लेवल 2 ADAS और अन्य सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। बैक साइड में सिएरा EV में LED टेल लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक स्लीक LED कनेक्टिंग बार दिया गया है। इसमें छत में इंटीग्रेटेड एक स्पॉइलर है। पीछे का डिफॉगर भी दिखाई देता है। वहीं, बैक विंडस्क्रीन वाइपर स्पॉइलर के नीचे छिपा हुआ है।

इन फोटोज को जो बात सबसे खास बनाती है वो इसके केबिन की फोटोज हैं। इन फोटोज में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है। यह शायद 12.3-इंच की यूनिट है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सिएरा में देखने को मिली थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि यहां जो टेस्ट मॉडल दिख रहा है, वह एक लोअर वैरिएंट है। ऐसा नहीं लगता कि यहां दिख रही SUV में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है।

ICE वर्जन में भी एकम्पमिश्ड प्लस वैरिएंट में 12.3-इंच की तीसरी स्क्रीन मिलती है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले की भी एक झलक देखने को मिलती है। स्क्रीन की थीम वैसी ही नजर आ रही है जैसा टाटा के दूसरे मॉडल्स में देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि दोनों EVs चार्ज हो रही थीं। उनकी रेंज लगभग 258Km थी। इमेज में 360-डिग्री कैमरा और स्क्रीन की क्वालिटी भी दिखाई दे रही है। AC वेंट्स का डिजाइन सिएरा ICE के जैसा है। हालांकि, इसमें एक नया सेंटर कंसोल देखने को मिल सकता है। इसमें एक लेयर्ड कंसोल भी होगा, जिस पर ड्राइव सेलेक्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइव मोड्स का बटन मिलेगा।