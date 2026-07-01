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₹18.79 लाख सिएरा EV खरीदने लिया ₹15 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI; देखें 5 कैलकुलेशन

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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सिएरा EV के प्योर ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपए है। इस इलेक्ट्रिक SUV के इंश्योरेस, RTO जैसे खर्च आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। आप 15 लाख रुपए का लोन लेतै हैं, तब इसकी मंथली EMI कितनी बनेगी। यहां समझिए।

₹18.79 लाख सिएरा EV खरीदने लिया ₹15 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI; देखें 5 कैलकुलेशन
Tata Sierra.ev
EMI केवल24,568/ माह

टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अब सिएरा EV की एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसे 18.79 लाख रुपए की शुरुआती एक्स-शोरू कीमत पर लॉन्च किया है। ये टॉप वैरिएंट के लिए 25.99 लाख रुपए तक जाती हैं। अपने स्टाइलिश लुक, शानदार फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर से ये पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी थी। ऐसे में इसके आने से कंपनी की EV सेगमेंट में पकड़ और भी मजबूत हो सकती है। भारतीय बाजार में सिएरा EV का सीधा मुकाबला महिंद्रा BE 6, मारुति सुजुकी ई विटारा, विनफास्ट VF6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसे मॉडल से होगा। लॉन्च के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू करदी है। वहीं, डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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टाटा सिएरा EV की वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
ट्रिम63kWh RWD75kWh RWD75kWh AWD
प्येर18.79--
प्योर S19.99--
एडवेंचर20.9922.19-
एमपावर्ड22.7923.79-
एमपावर्ड A-24.7925.99
*7.2kW होम चार्जर और इसके इंस्टालेशन पर 49,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा
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आप सिएरा EV के बेस वैरिएंट प्योर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो हम यहां पर इसके बैंक लोन से जुड़ी पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। यानी डाउन पमेंट के साथ लोन और मंथली EMI कितनी बनेगी। बता दें कि प्योर ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपए है। इस इलेक्ट्रिक SUV के इंश्योरेस, RTO जैसे खर्च आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। वहीं, कई बैंक और फाइनेंस कंपनी ग्राहक के क्रेडिट स्कोर को देखकर 100% लोन जैसी स्कीम भी ऑफर करती हैं। हम मान लेते हैं कि आप इस कार के लिए 3.79 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 15 लाख रुपए का लोन लेतै हैं, तब इसकी मंथली EMI कितनी बनेगी।

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₹15 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹47,005
8%4 साल₹36,619
8%5 साल₹30,415
8%6 साल₹26,300
8%7 साल₹23,379
₹15 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹47,351
8.50%4 साल₹36,972
8.50%5 साल₹30,775
8.50%6 साल₹26,668
8.50%7 साल₹23,755
₹15 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹47,700
9%4 साल₹37,328
9%5 साल₹31,138
9%6 साल₹27,038
9%7 साल₹24,134
₹15 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹48,049
9.50%4 साल₹37,685
9.50%5 साल₹31,503
9.50%6 साल₹27,412
9.50%7 साल₹24,516
₹15 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
10%3 साल₹48,401
10%4 साल₹38,044
10%5 साल₹31,871
10%6 साल₹27,789
10%7 साल₹24,902
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सिंगल चार्ज पर 665Km रेंज
टाटा सिएरा EV मल्टी बैटरी पैक ऑप्शन में मिलेगा। इसके 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा EV एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। चार्जिंग के लिए 120kW DC फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा EV के साथ भी 15 साल की बैटरी वारंटी दे रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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