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सिएरा EV का वीडियो रिलीज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले पर सरपट चढ़ गई; मोड, रेंज, फीचर्स का भी खुलासा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इसमें 'टेरेन मोड' मिलेगा, जो अलग-अलग रास्तों के हिसाब से मोड सिलेक्ट की परमिशन देता है। ये फीचर हैरियर EV में भी मिलता है। टीले पर चढ़ते समय, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साफ तौर पर 'सैंड मोड' चुना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि सिएरा EV में अलग-अलग रास्तों के लिए कई ड्राइव मोड मिल सकते हैं।

सिएरा EV का वीडियो रिलीज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले पर सरपट चढ़ गई; मोड, रेंज, फीचर्स का भी खुलासा
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टाटा मोटर्स 30 जून को अपनी सिएरा EV लॉन्च करने वाली है। हालांकि, लॉन्च के 3 दिन पहले ही कंपनी ने इसका एक वीडियो टीजर जारी करके फीचर्स का खुलासा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने UAE के अबू धाबी में मशहूर 'ताल मोरीब' रेत के टीले (सैंड ड्यून) पर सिएरा EV के चढ़ने का एक नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। यह वीडियो मुख्य रूप से SUV की ऑफ-रोड कैपेसिटी को दिखाता है। इसमें प्रोडक्शन-रेडी सिएरा EV के बारे में कई नई बातें भी पता चलती हैं, जिन्हें कंपनी ने पहले नहीं दिखाया गया था। आप भी इस वीडियो को देखिए।

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सिएरा EV के वीडियो में क्या खास?

वीडियो की सबसे खास बातों में से एक है 'टेरेन मोड' का होना है, जो अलग-अलग रास्तों के हिसाब से मोड सिलेक्ट की परमिशन देता है। ये फीचर हैरियर EV में भी मिलता है। टीले पर चढ़ते समय, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साफ तौर पर 'सैंड मोड' चुना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि सिएरा EV में अलग-अलग रास्तों के लिए कई ड्राइव मोड मिल सकते हैं।

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इसका एक दूसरा फीचर 'बूस्ट मोड' है। टीले पर तेजी से चढ़ने से पहले डिस्प्ले पर 'बूस्ट मोड एक्टिवेटेड' लिखा हुआ आता है, जिससे पता चलता है कि ड्राइवर मुश्किल हालात जैसे कि खड़ी चढ़ाई, गहरी रेत या ओवरटेकिंग के समय कुछ देर के लिए ज्यादा पावर और टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। डुअल-मोटर क्वाड-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, ये फीचर्स सिएरा EV को टाटा मोटर्स की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUV में से एक बना सकते हैं।

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खास बात ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 80% बैटरी चार्ज के साथ 424Km की रेंज दिखाई दे रही है। अगर यह आंकड़ा सही है और सिर्फ रियल ड्राइविंग हालात के बजाय अनुमानित रेंज दिखाता है, तो इससे पता चलता है कि फुल-चार्ज पर इसकी रेंज 500Km से ज्यादा होगी। ये करीब 530Km के आसपास हो सकती है। हालांकि, टाटा मोटर्स ने अभी तक सर्टिफाइड रेंज की पुष्टि नहीं की है। इसके डिस्प्ले में एक एनर्जी एनालिटिक्स स्क्रीन भी दिखती है जिसमें आगे और पीछे की मोटरों के बीच पावर का फ्लो दिखाया गया है, जिससे डुअल-मोटर AWD कॉन्फिगरेशन के काम करने की पुष्टि होती है।

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वीडियो में प्रोडक्शन-रेडी मॉडल की स्टाइलिंग से जुड़ी कई बातें भी करीब से दिखाई गई हैं। वीडियो में दिख रही सिएरा EV में ग्रे के बजाय ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग है। स्टीयरिंग व्हील भी सिएरा ICE (पेट्रोल/डीजल मॉडल) जैसा ही लगता है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक सेंटर पैनल और पारंपरिक टाटा लोगो है। इसेमं टियागो EV जैसे नए इलेक्ट्रिक मॉडल में दिखने वाली रोशन होने वाली 'Tata.ev' ब्रांडिंग नहीं है।

सिएरा EV में वही एलॉय व्हील डिजाइन शामिल है जो सिएरा ICE में दिखाया गया था। साथ ही हेड-अप डिस्प्ले भी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि टाटा ICE और EV वर्जन के बीच काफी समानता बनाए रखेगी। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगी। प्रमोशनल फिल्म में सिएरा EV को UAE के ताल मोरीब में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक पर चढ़ते हुए भी दिखाया गया है, जो हाई-परफॉर्मेंस ऑफ-रोड गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली जगह है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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