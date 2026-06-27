सिएरा EV का वीडियो रिलीज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले पर सरपट चढ़ गई; मोड, रेंज, फीचर्स का भी खुलासा

इसमें 'टेरेन मोड' मिलेगा, जो अलग-अलग रास्तों के हिसाब से मोड सिलेक्ट की परमिशन देता है। ये फीचर हैरियर EV में भी मिलता है। टीले पर चढ़ते समय, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साफ तौर पर 'सैंड मोड' चुना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि सिएरा EV में अलग-अलग रास्तों के लिए कई ड्राइव मोड मिल सकते हैं।

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टाटा मोटर्स 30 जून को अपनी सिएरा EV लॉन्च करने वाली है। हालांकि, लॉन्च के 3 दिन पहले ही कंपनी ने इसका एक वीडियो टीजर जारी करके फीचर्स का खुलासा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने UAE के अबू धाबी में मशहूर 'ताल मोरीब' रेत के टीले (सैंड ड्यून) पर सिएरा EV के चढ़ने का एक नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। यह वीडियो मुख्य रूप से SUV की ऑफ-रोड कैपेसिटी को दिखाता है। इसमें प्रोडक्शन-रेडी सिएरा EV के बारे में कई नई बातें भी पता चलती हैं, जिन्हें कंपनी ने पहले नहीं दिखाया गया था। आप भी इस वीडियो को देखिए।

सिएरा EV के वीडियो में क्या खास? वीडियो की सबसे खास बातों में से एक है 'टेरेन मोड' का होना है, जो अलग-अलग रास्तों के हिसाब से मोड सिलेक्ट की परमिशन देता है। ये फीचर हैरियर EV में भी मिलता है। टीले पर चढ़ते समय, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साफ तौर पर 'सैंड मोड' चुना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि सिएरा EV में अलग-अलग रास्तों के लिए कई ड्राइव मोड मिल सकते हैं।

इसका एक दूसरा फीचर 'बूस्ट मोड' है। टीले पर तेजी से चढ़ने से पहले डिस्प्ले पर 'बूस्ट मोड एक्टिवेटेड' लिखा हुआ आता है, जिससे पता चलता है कि ड्राइवर मुश्किल हालात जैसे कि खड़ी चढ़ाई, गहरी रेत या ओवरटेकिंग के समय कुछ देर के लिए ज्यादा पावर और टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। डुअल-मोटर क्वाड-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, ये फीचर्स सिएरा EV को टाटा मोटर्स की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUV में से एक बना सकते हैं।

खास बात ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 80% बैटरी चार्ज के साथ 424Km की रेंज दिखाई दे रही है। अगर यह आंकड़ा सही है और सिर्फ रियल ड्राइविंग हालात के बजाय अनुमानित रेंज दिखाता है, तो इससे पता चलता है कि फुल-चार्ज पर इसकी रेंज 500Km से ज्यादा होगी। ये करीब 530Km के आसपास हो सकती है। हालांकि, टाटा मोटर्स ने अभी तक सर्टिफाइड रेंज की पुष्टि नहीं की है। इसके डिस्प्ले में एक एनर्जी एनालिटिक्स स्क्रीन भी दिखती है जिसमें आगे और पीछे की मोटरों के बीच पावर का फ्लो दिखाया गया है, जिससे डुअल-मोटर AWD कॉन्फिगरेशन के काम करने की पुष्टि होती है।

वीडियो में प्रोडक्शन-रेडी मॉडल की स्टाइलिंग से जुड़ी कई बातें भी करीब से दिखाई गई हैं। वीडियो में दिख रही सिएरा EV में ग्रे के बजाय ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग है। स्टीयरिंग व्हील भी सिएरा ICE (पेट्रोल/डीजल मॉडल) जैसा ही लगता है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक सेंटर पैनल और पारंपरिक टाटा लोगो है। इसेमं टियागो EV जैसे नए इलेक्ट्रिक मॉडल में दिखने वाली रोशन होने वाली 'Tata.ev' ब्रांडिंग नहीं है।