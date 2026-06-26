सिएरा EV के बेस वैरिएंट में 65 kWh बैटरी पैक मिलेगा, सिंगल चार्ज पर 538Km होगी; बड़े पैक से 622Km दौड़ेगी

सिएरा EV के हायर ट्रिम्स में 75 kWh का बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैरियर EV में भी यही बैटरी विकल्प मिलते हैं। साथ ही, इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप भी मिलता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सिएरा EV में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलेगा

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टाटा सिएरा EV का इंतजार 30 जून को खत्म होने वाला है। कंपनी लॉन्च से पहले इसके एक्सटीरियर की रिवील कर चुकी है। हालांकि, अभी तक इसके इंटीरियर और टेक्नीकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है। इस बीच डीलर सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सिएरा EV के बेस Pure ट्रिम लेवल में हैरियर EV की तरह ही 65 kWh का बैटरी पैक मिलेगा। हालांकि, इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लॉन्च होने के बाद सिएरा EV को हैरियर EV से नीचे और कर्व EV से ऊपर रखा जाएगा।

दूसरी तरफ, सिएरा EV के हायर ट्रिम्स में 75 kWh का बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैरियर EV में भी यही बैटरी विकल्प मिलते हैं। साथ ही, इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप भी मिलता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सिएरा EV में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलेगा। हाल ही में आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हैरियर EV की परफॉर्मेंस कैपेसिटी सिएरा EV में भी दी जाएंगी।

बता दें कि हैरियर EV के सिंगल मोटर RWD वैरिएंट में 238 bhp की पीक पावर और 315 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। इसका 65 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज पर 538 km की रेंज देता है। बड़े 75 kWh बैटरी पैक वाले AWD डुअल मोटर वैरिएंट सिंगल चार्ज पर 622 km की रेंज देते हैं। इनका कुल पीक टॉर्क 504 Nm है। फ्रंट मोटर 155.8 bhp और रियर मोटर 234.7 bhp की पावर देने में सक्षम है। इन्हें मिलाकर 400 PS की पावर नहीं बनाई जा सकती। सिएरा EV, हैरियर EV की तुलना में हल्की होगा जिससे इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है।

सिएरा EV का एक्सटीरियर रिवील

सिएरा EV का लुक टाटा के मौजूदा ICE-से-EV कन्वर्जन जैसा ही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन में बंद ग्रिल और ICE वर्जन से थोड़ा अलग चेहरा मिलता है। साइड और पिछले हिस्से में बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रेगुलर सिएरा की ब्लैक ग्रिल की जगह बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल देखने को मिलती है। लाइटिंग एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन ICE सिएरा के उलट, EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'Sierra' की ब्रांडिंग नहीं है।

नीचे की तरफ, बंपर में ग्लॉस-ब्लैक फिनिश और चिन पर नकली सिल्वर स्किड प्लेट है। यहां कलर कॉम्बिनेशन उल्टा कर दिया गया है। बात करें सिएरा EV के साइड और पिछले हिस्से के डिजाइन की तो एकमात्र अंतर सामने के डोर और टेलगेट पर 'Sierra.ev' बैज का है। यहां तक कि 19-इंच के एलॉय व्हील भी वैसे ही हैं। हालांकि, सिएरा EV में नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि यहां सिल्वर शेड दिख रहा है।