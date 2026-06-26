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सिएरा EV के बेस वैरिएंट में 65 kWh बैटरी पैक मिलेगा, सिंगल चार्ज पर 538Km होगी; बड़े पैक से 622Km दौड़ेगी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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सिएरा EV के हायर ट्रिम्स में 75 kWh का बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैरियर EV में भी यही बैटरी विकल्प मिलते हैं। साथ ही, इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप भी मिलता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सिएरा EV में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलेगा

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टाटा सिएरा EV का इंतजार 30 जून को खत्म होने वाला है। कंपनी लॉन्च से पहले इसके एक्सटीरियर की रिवील कर चुकी है। हालांकि, अभी तक इसके इंटीरियर और टेक्नीकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है। इस बीच डीलर सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सिएरा EV के बेस Pure ट्रिम लेवल में हैरियर EV की तरह ही 65 kWh का बैटरी पैक मिलेगा। हालांकि, इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लॉन्च होने के बाद सिएरा EV को हैरियर EV से नीचे और कर्व EV से ऊपर रखा जाएगा।

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दूसरी तरफ, सिएरा EV के हायर ट्रिम्स में 75 kWh का बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैरियर EV में भी यही बैटरी विकल्प मिलते हैं। साथ ही, इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप भी मिलता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सिएरा EV में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलेगा। हाल ही में आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हैरियर EV की परफॉर्मेंस कैपेसिटी सिएरा EV में भी दी जाएंगी।

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बता दें कि हैरियर EV के सिंगल मोटर RWD वैरिएंट में 238 bhp की पीक पावर और 315 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। इसका 65 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज पर 538 km की रेंज देता है। बड़े 75 kWh बैटरी पैक वाले AWD डुअल मोटर वैरिएंट सिंगल चार्ज पर 622 km की रेंज देते हैं। इनका कुल पीक टॉर्क 504 Nm है। फ्रंट मोटर 155.8 bhp और रियर मोटर 234.7 bhp की पावर देने में सक्षम है। इन्हें मिलाकर 400 PS की पावर नहीं बनाई जा सकती। सिएरा EV, हैरियर EV की तुलना में हल्की होगा जिससे इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है।

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सिएरा EV का एक्सटीरियर रिवील
सिएरा EV का लुक टाटा के मौजूदा ICE-से-EV कन्वर्जन जैसा ही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन में बंद ग्रिल और ICE वर्जन से थोड़ा अलग चेहरा मिलता है। साइड और पिछले हिस्से में बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रेगुलर सिएरा की ब्लैक ग्रिल की जगह बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल देखने को मिलती है। लाइटिंग एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन ICE सिएरा के उलट, EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'Sierra' की ब्रांडिंग नहीं है।

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नीचे की तरफ, बंपर में ग्लॉस-ब्लैक फिनिश और चिन पर नकली सिल्वर स्किड प्लेट है। यहां कलर कॉम्बिनेशन उल्टा कर दिया गया है। बात करें सिएरा EV के साइड और पिछले हिस्से के डिजाइन की तो एकमात्र अंतर सामने के डोर और टेलगेट पर 'Sierra.ev' बैज का है। यहां तक कि 19-इंच के एलॉय व्हील भी वैसे ही हैं। हालांकि, सिएरा EV में नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि यहां सिल्वर शेड दिख रहा है।

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सिएरा EV का एक्सपेक्टेड इंटीरियर
कंपनी ने अभी तक इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि केबिन के अंदर भी भी ICE सिएरा जैसा ही लुक मिल सकता है। जैसे इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच की पैसेंजर स्क्रीन शामिल है। जबकि निचले वैरिएंट में डुअल-स्क्रीन सेटअप और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिल सकता है। अन्य फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ड्राइव मोड्स शामिल हो सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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