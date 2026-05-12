Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Tata Sierra EV की जल्द होगी मार्केंट में एंट्री, मिल सकती है 500km तक की रेंज, फास्ट चार्जिंग भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा सिएरा ईवी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी अपनी इस एसयूवी को बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। यह एसयूवी 500 किमी तक की रेंज ऑफर करेगी। इसमें कंपनी फास्ट चार्जिंग भी देने वाली है। 

Tata Sierra EV की जल्द होगी मार्केंट में एंट्री, मिल सकती है 500km तक की रेंज, फास्ट चार्जिंग भी

टाटा अपनी सिएरा ईवी (Sierra EV) एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। सिएरा के ICE वेरिएंट को ग्राहकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सिएरा ईवी को लेकर भी बायर्स काफी एक्साइटेड हैं। बीते कुछ दिनों से सिएरा ईवी काफी चर्चा में है। अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारियां दे रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW i4
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं

कर्व ईवी से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी सिएरा ईवी

रिपोर्ट्स के अनुसार सिएरा ईवी कर्व ईवी से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी। कंपनी इसे सिंगल के साथ ही ड्यूल मोटर कॉन्फिगरेशन में भी ऑफर कर सकती है। सिएरा ईवी दो बैटरी ऑप्शन – 55 kWh और 65 kWh के साथ आ सकती है। एसयूवी में ऑफर की जाने वाली बड़ी बैटरी 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज ऑफर करेगी। खास बात है कि इसके सभी वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल होगा। ड्राइवट्रेन ऑप्शन में सिंगल-मोटर रियर-वील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Avinya X

Tata Avinya X

₹ 45 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Avinya

Tata Avinya

₹ 30 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Altroz EV

Tata Altroz EV

₹ 12 - 15 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Tiago EV

Tata Tiago EV

₹ 7.99 - 11.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

एक्टि.ईवी+ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड

सिएरा ईवी टाटा के एक्टि.ईवी+ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर जो ICE-इंजन वाली सिएरा में भी दिया गया है और साथ ही नए बॉडी टाइप को भी सपोर्ट करता है। इसका डिजाइन ICE सिएरा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बंद फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट्स अरेंजमेंट, पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी डीआरएल सिग्नेचर, फ्लश डोर हैंडल, मस्कुलर वील आर्च और पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी लाइट बार जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की यह नई SUV मचाएगी तहलका, मिलेगा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन

इतनी हो सकती है शुरुआती कीमत

इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको इसमें थ्री स्क्रीन वाला लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का सेंट्रल इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले और पैसेंजर साइड के लिए एक अलग 12.3 इंच की स्क्रीन शामिल है। हाई वेरिएंट में लेवल 2 ADAS सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, पावर से चलने वाली फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर से चलने वाला टेलगेट, ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और एक फुली कनेक्टेड कार सूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। टाटा सिएरा ईवी की सेल जून 2026 के आखिर में शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 18.5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

ये भी पढ़ें:होंडा की नई बाइक में कमाल का फीचर, बिना क्लच लगेगा गियर, चौंका देगी कीमत

Tata Avinya का भी इंतजार

यह टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वीइकल्स की रेंज में अविन्या एक नई शुरुआत करेगी। अविन्या को पहली बार ऑटो एक्सपो में शोकेल किया गया था। 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसके अलग-अलग वर्जन को दिखाया गया था। यह एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी है। टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें ICE (इंटरनल कॉम्बशन इंजन) का ऑप्शन नहीं होगा। टाटा अपनी अविन्या के प्रोडक्शन वर्जन को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

ये भी पढ़ें:टाटा ला रहा नेक्सॉन के सेगमेंट में नई कार, ₹8 लाख हो सकती है शुरुआती कीमत
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।