Tata Sierra EV की जल्द होगी मार्केंट में एंट्री, मिल सकती है 500km तक की रेंज, फास्ट चार्जिंग भी

टाटा सिएरा ईवी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी अपनी इस एसयूवी को बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। यह एसयूवी 500 किमी तक की रेंज ऑफर करेगी। इसमें कंपनी फास्ट चार्जिंग भी देने वाली है।

टाटा अपनी सिएरा ईवी (Sierra EV) एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। सिएरा के ICE वेरिएंट को ग्राहकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सिएरा ईवी को लेकर भी बायर्स काफी एक्साइटेड हैं। बीते कुछ दिनों से सिएरा ईवी काफी चर्चा में है। अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारियां दे रहे हैं।

कर्व ईवी से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी सिएरा ईवी रिपोर्ट्स के अनुसार सिएरा ईवी कर्व ईवी से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी। कंपनी इसे सिंगल के साथ ही ड्यूल मोटर कॉन्फिगरेशन में भी ऑफर कर सकती है। सिएरा ईवी दो बैटरी ऑप्शन – 55 kWh और 65 kWh के साथ आ सकती है। एसयूवी में ऑफर की जाने वाली बड़ी बैटरी 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज ऑफर करेगी। खास बात है कि इसके सभी वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल होगा। ड्राइवट्रेन ऑप्शन में सिंगल-मोटर रियर-वील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगा।

एक्टि.ईवी+ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड सिएरा ईवी टाटा के एक्टि.ईवी+ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर जो ICE-इंजन वाली सिएरा में भी दिया गया है और साथ ही नए बॉडी टाइप को भी सपोर्ट करता है। इसका डिजाइन ICE सिएरा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बंद फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट्स अरेंजमेंट, पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी डीआरएल सिग्नेचर, फ्लश डोर हैंडल, मस्कुलर वील आर्च और पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी लाइट बार जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं।

इतनी हो सकती है शुरुआती कीमत इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको इसमें थ्री स्क्रीन वाला लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का सेंट्रल इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले और पैसेंजर साइड के लिए एक अलग 12.3 इंच की स्क्रीन शामिल है। हाई वेरिएंट में लेवल 2 ADAS सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, पावर से चलने वाली फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर से चलने वाला टेलगेट, ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और एक फुली कनेक्टेड कार सूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। टाटा सिएरा ईवी की सेल जून 2026 के आखिर में शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 18.5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।