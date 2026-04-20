Tata ला रहा ये दो नई इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी कमाल की रेंज, पावर भी जबर्दस्त

अगर आप टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करने का मन है, तो थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। कंपनी मार्केट में अपनी दो नए ईवी- सिएरा ईवी और सफारी ईवी को लाने की तैयारी कर रही है।

टाटा मोटर्स इस वक्त भारत का सबसे बड़ा पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। टाटा इस सेगमेंट में JSW MG Motor और महिंद्रा जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। इस वक्त टाटा का ईवी पोर्टफोलियो जबर्दस्त है। कंपनी पंच और हैरियर ईवी जैसी बेहतरीन वीइकल ऑफर कर रही है। अगर आप भी टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करने का मन है, तो थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। कंपनी मार्केट में अपनी दो नए ईवी- सिएरा ईवी और सफारी ईवी को लाने की तैयारी कर रही है। कारलेलो की रिपोर्ट के अनुसार सिएरा ईवी अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी। वहीं, सफारी ईवी को कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले लॉन्च कर सकती है। खास बात है कि इन दोनों अपकमिंग ईएसयूवी को रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा भी गया है। आइए डीटेल में जानते हैं कि इनमें कंपनी क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स मिडसाइज इलेक्ट्रिक सेगमेंट में महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच के सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी Acti.ev मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 55 kWh और 65 kWh की दो बैटरी ऑप्शन ऑफर किए जा सकते हैं।

उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार चार्ज करने पर लगभग 450-500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेही। यह फ्रंट-वील ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। हालांकि, 65 kWh बैटरी वाली सिएरा ईवी में ड्यूल-मोटर AWD सेटअप मिलेगा। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और कई टेरेन मोड्स के साथ AWD सेटअप वाली यह एसयूवी हल्की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी भी देगी।

टाटा सफारी ईवी नई थ्री-रो सफारी इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी का नया फ्लैगशिप मॉडल होगा। यह टाटा हैरियर ईवी वाले प्लेटफॉर्म, बैटरी पैक और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के साथ आएगी। Acti.ev+ आर्किटेक्चर थ्री-रो वाली एसयूवी के मिड रो में कई सारे बेहतरीन फीचर देगा। सफारी ईवी 6 के साथ 7-सीटर वर्जन में भी उपलब्ध हो सकती है। सफारी ईवी को 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जा सकता है।