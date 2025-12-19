Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata sierra electric spotted during testing
रिकॉर्ड बुकिंग्स के बाद टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी एंट्री की तैयारी में, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

रिकॉर्ड बुकिंग्स के बाद टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी एंट्री की तैयारी में, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

संक्षेप:

टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा ICE यानी पेट्रोल-डीजल वर्जन ने डीलरशिप पर एंट्री के साथ रिकॉर्ड बना दिया। अब कंपनी सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन (Sierra EV) पर भी तेजी से काम कर रही है।

Dec 19, 2025 04:47 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Tata Sierra EVarrow

टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा की वापसी भारतीय बाजार में जबरदस्त रही है। सिएरा ICE यानी पेट्रोल-डीजल वर्जन की डीलरशिप पर एंट्री के साथ एसयूवी ने रिकॉर्ड बना दिया। लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे के भीतर 70,000 कन्फर्म बुकिंग्स मिलीं। इसी के साथ कंपनी सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन (Sierra EV) पर भी तेजी से काम कर रही है। हाल ही में सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से साफ हो गया है कि सिएरा EV भारत में रोड टेस्टिंग के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सिएरा EV की मार्केट एंट्री 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

रेंज 500 किमी से ज्यादा

कंपनी पहले ही ऑफिशियल टीजर के जरिए इसके डिजाइन की झलक दिखा चुकी है। हालांकि, टेस्ट म्यूल अभी पूरी तरह कवर है, लेकिन इतना तय है कि EV वर्जन की पहचान ICE मॉडल से थोड़ी अलग होगी। फ्रंट में ग्रिल की जगह क्लोज्ड पैनल मिलेगा। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। बड़ा पैक 500 किमी से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड रेंज, DC फास्ट चार्जिंग और बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 07

Mahindra BE 07

₹ 25 - 30 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो सिएरा EV में बोनट के नीचे पूरी चौड़ाई में फैली LED DRL लाइट बार देखने को मिलेगी। इसके साथ स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, डार्क फिनिश बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट इसे मजबूत लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में फ्लश-फिट डोर हैंडल, स्क्वायर व्हील आर्च और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स नजर आते हैं। पीछे की तरफ बॉक्सी टेलगेट, फुल-विड्थ LED लाइट बार और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ EV-स्पेसिफिक बैजिंग मिलने की उम्मीद है।

tata sierra electric spotted during testing

केबिन काफी एडवांस

केबिन के अंदर सिएरा EV का लेआउट काफी हद तक ICE मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, टेक्नोलॉजी के मामले में यह काफी एडवांस होगी। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर-साइड डिस्प्ले शामिल होगा। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट-टच मटीरियल, नया स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक ग्लास रूफ और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिल सकती है।

(फोटो क्रेडिट- ‘X’)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।