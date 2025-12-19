रिकॉर्ड बुकिंग्स के बाद टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी एंट्री की तैयारी में, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा ICE यानी पेट्रोल-डीजल वर्जन ने डीलरशिप पर एंट्री के साथ रिकॉर्ड बना दिया। अब कंपनी सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन (Sierra EV) पर भी तेजी से काम कर रही है।
टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा की वापसी भारतीय बाजार में जबरदस्त रही है। सिएरा ICE यानी पेट्रोल-डीजल वर्जन की डीलरशिप पर एंट्री के साथ एसयूवी ने रिकॉर्ड बना दिया। लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे के भीतर 70,000 कन्फर्म बुकिंग्स मिलीं। इसी के साथ कंपनी सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन (Sierra EV) पर भी तेजी से काम कर रही है। हाल ही में सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से साफ हो गया है कि सिएरा EV भारत में रोड टेस्टिंग के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सिएरा EV की मार्केट एंट्री 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।
रेंज 500 किमी से ज्यादा
कंपनी पहले ही ऑफिशियल टीजर के जरिए इसके डिजाइन की झलक दिखा चुकी है। हालांकि, टेस्ट म्यूल अभी पूरी तरह कवर है, लेकिन इतना तय है कि EV वर्जन की पहचान ICE मॉडल से थोड़ी अलग होगी। फ्रंट में ग्रिल की जगह क्लोज्ड पैनल मिलेगा। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। बड़ा पैक 500 किमी से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड रेंज, DC फास्ट चार्जिंग और बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो सिएरा EV में बोनट के नीचे पूरी चौड़ाई में फैली LED DRL लाइट बार देखने को मिलेगी। इसके साथ स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, डार्क फिनिश बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट इसे मजबूत लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में फ्लश-फिट डोर हैंडल, स्क्वायर व्हील आर्च और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स नजर आते हैं। पीछे की तरफ बॉक्सी टेलगेट, फुल-विड्थ LED लाइट बार और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ EV-स्पेसिफिक बैजिंग मिलने की उम्मीद है।
केबिन काफी एडवांस
केबिन के अंदर सिएरा EV का लेआउट काफी हद तक ICE मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, टेक्नोलॉजी के मामले में यह काफी एडवांस होगी। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर-साइड डिस्प्ले शामिल होगा। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट-टच मटीरियल, नया स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक ग्लास रूफ और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिल सकती है।
