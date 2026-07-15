कर्व, एलिवेट पर भारी पड़ी ये SUV, डस्टर तो आसपास भी नहीं टिक पाई; जून में 6392 लोगों ने खरीद डाली
ये अपने सेगमेंट में कॉम्पटीटर्स की तुलना में थोड़ी महंगी भी है। वैसे, सिएरा ने देश की दो पॉपुलर मॉडल टाटा कर्व और होंडा एलिवेट को काफी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, सिएरा के सामने रेनो डस्टर तो पूरी तरह फेल हो गई।
टाटा सिएरा देश के SUV (4.2m से 4.5m) सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी है। हर महीने इसका सेल्स ग्राफ भी बढ़ रहा है। हालांकि, अभी भी इसे अपनी सबसे बड़ी सेल का इंतजार है। ये अपने सेगमेंट में कॉम्पटीटर्स की तुलना में थोड़ी महंगी भी है। वैसे, सिएरा ने देश की दो पॉपुलर मॉडल टाटा कर्व और होंडा एलिवेट को काफी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, सिएरा के सामने रेनो डस्टर तो पूरी तरह फेल हो गई। सिएरा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते इसने 50,000 यूनिट की बिक्री का सफर तय कर लिया है। इसी कामयाबी के चलते कंपनी ने इसका जुबली एडिशन लॉन्च भी किया है।
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|टाटा सिएरा
|6,392
|0
|6,392
|-
|10.61
|2
|टाटा कर्व/EV
|1,753
|2,060
|-307
|-14.9
|2.91
|3
|होंडा एलिवेट
|1,561
|1,635
|-74
|-4.53
|2.59
|4
|रेनो डस्टर
|1,011
|0
|1,011
|-
|1.68
|5
|सिट्रोन बेसाल्ट
|28
|214
|-186
|-86.92
|0.05
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सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। BNCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है। इसे 24 वैरिएंट में खरीद सकते हैं।
टाटा सिएरा की सेल्स
यह लॉन्च भारत में सिएरा डिलीवरी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद हुआ है। जबकि SUV ने शानदार बुकिंग रिस्पॉन्स के साथ लॉन्च से पहले महत्वपूर्ण उत्साह पैदा किया। थोक डिस्पैच से संकेत मिलता है कि सिएरा अभी भी भारत के सबसे कॉम्पटीटर SUV सेगमेंट में से एक में अपनी जगह तलाश रही है। जनवरी से जून 2026 तक होलसेल डेटा के अनुसार, टाटा मोटर्स ने सिएरा की 43,420 इकाइयां भेजी हैं। औसतन 7,237 यूनिट प्रति माह बेच रही है। थोक बिक्री दिसंबर 2025 में शुरू हुई, जब 291 यूनिट बेची गईं। दिसंबर 2025 से जून 2026 तक सिएरा की बिक्री करीब 50,000 यूनिट का सफर तय कर लिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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