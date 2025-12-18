Hindustan Hindi News
आखिर कितनी है सिएरा की सभी वैरिएंट वाइज ऑनरोड कीमतें? खरीदने से पहले यहां देख लो पूरी लिस्ट

आखिर कितनी है सिएरा की सभी वैरिएंट वाइज ऑनरोड कीमतें? खरीदने से पहले यहां देख लो पूरी लिस्ट

संक्षेप:

टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है।

Dec 18, 2025 01:38 pm IST
Tata Sierraarrow

टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है। ऐसे में हम यहां पर इसके सभी वैरिएंट की हरियाणा के गुरुग्राम में ऑन-रोड कीमतें बता रहे हैं। गुरुग्राम में सिएरा के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत 13.06 लाख रुपए से शुरू है। जबकि टॉप-स्पेक ट्रिम के लिए आपको 24.47 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार सभी वैरिएंट की ऑनरोड कीमतें देख लीजिए।

टाटा सिएरा NA पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
वैरिएंटएक्स-शोरूमइंश्योरेंस + RTO + TCSऑनरोड कीमत
Sierra Smart+ (1.5 NA Petrol)11,49,99046,180 + 1,09,64913,05,819
Sierra Pure12,99,99050,208 + 1,23,14914,73,347
Sierra Pure DCA14,49,99054,236 + 1,36,64916,40,875
Sierra Pure+14,49,99054,236 + 1,36,64916,40,875
Sierra Adventure15,29,99056,384 + 1,43,84917,30,223
Sierra Pure+ DCA15,99,99058,264 + 1,50,14918,08,403
Sierra Adventure+15,99,99058,264 + 1,50,14918,08,403
Sierra Adventure DCA16,79,99060,412 + 1,57,34918,97,751
Sierra Accomplished17,99,99063,635 + 1,68,14920,31,774

टाटा सिएरा NA पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस (1.5 NA पेट्रोल) वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 13,05,819 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 11,49,990 रुपए, इंश्योरेंस के 46,180 रुपए और RTO + TCS के 1,09,649 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं।

टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
वैरिएंटएक्स-शोरूमइंश्योरेंस + RTO + TCSऑनरोड कीमत
Sierra Adventure+ AT17,99,99063,635 + 1,68,14920,31,774
Sierra Accomplished AT19,99,99071,256 + 1,86,14922,57,395
Sierra Accomplished+ AT20,99,99074,560 + 2,37,14924,11,699

टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके एडवेंचर प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,11,699 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 20,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 74,560 रुपए और RTO + TCS के 2,37,149 रुपए शामिल हैं।

टाटा सिएरा डीजल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
वैरिएंटएक्स-शोरूमइंश्योरेंस + RTO + TCSऑनरोड कीमत
Sierra Smart+12,99,99050,208 + 1,23,14914,73,347
Sierra Pure14,49,99054,236 + 1,36,64916,40,875
Sierra Pure AT15,99,99058,264 + 1,50,14918,08,403
Sierra Pure+15,99,99058,264 + 1,50,14918,08,403
Sierra Adventure16,49,99059,607 + 1,54,64918,64,246
Sierra Adventure+17,19,99061,487 + 1,60,94919,42,426
Sierra Pure+ AT17,49,99062,292 + 1,63,64919,75,931
Sierra Adventure+ AT18,49,99064,978 + 1,72,64920,87,617
Sierra Accomplished18,99,99066,821 + 1,73,14921,43,960
Sierra Accomplished AT19,99,99071,256 + 1,86,14922,57,395
Sierra Accomplished+20,29,99072,890 + 2,29,44923,32,329
Sierra Accomplished+ AT21,29,99076,254 + 2,40,44924,46,693

टाटा सिएरा डीजल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 14,73,347 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 12,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 50,208 रुपए और RTO + TCS के 1,23,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,46,693 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 21,29,990 रुपए, इंश्योरेंस के 76,254 रुपए और RTO + TCS के 2,40,449 रुपए शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:कोहरे का कहर! देशभर में हो रहे कार एक्सीडेंट, लोगों की गलतियों बनीं 'जान पर आफत'

सिएरा के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और सेफ्टी

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:हैरियर, सफारी, अल्काजार, हेक्टर को छोड़, लोगों ने इस SUV को खरीदकर बनाया नंबर-1

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

