आखिर कितनी है सिएरा की सभी वैरिएंट वाइज ऑनरोड कीमतें? खरीदने से पहले यहां देख लो पूरी लिस्ट
टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है।
टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है। ऐसे में हम यहां पर इसके सभी वैरिएंट की हरियाणा के गुरुग्राम में ऑन-रोड कीमतें बता रहे हैं। गुरुग्राम में सिएरा के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत 13.06 लाख रुपए से शुरू है। जबकि टॉप-स्पेक ट्रिम के लिए आपको 24.47 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार सभी वैरिएंट की ऑनरोड कीमतें देख लीजिए।
|टाटा सिएरा NA पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|इंश्योरेंस + RTO + TCS
|ऑनरोड कीमत
|Sierra Smart+ (1.5 NA Petrol)
|11,49,990
|46,180 + 1,09,649
|13,05,819
|Sierra Pure
|12,99,990
|50,208 + 1,23,149
|14,73,347
|Sierra Pure DCA
|14,49,990
|54,236 + 1,36,649
|16,40,875
|Sierra Pure+
|14,49,990
|54,236 + 1,36,649
|16,40,875
|Sierra Adventure
|15,29,990
|56,384 + 1,43,849
|17,30,223
|Sierra Pure+ DCA
|15,99,990
|58,264 + 1,50,149
|18,08,403
|Sierra Adventure+
|15,99,990
|58,264 + 1,50,149
|18,08,403
|Sierra Adventure DCA
|16,79,990
|60,412 + 1,57,349
|18,97,751
|Sierra Accomplished
|17,99,990
|63,635 + 1,68,149
|20,31,774
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.29 - 19.49 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
टाटा सिएरा NA पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस (1.5 NA पेट्रोल) वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 13,05,819 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 11,49,990 रुपए, इंश्योरेंस के 46,180 रुपए और RTO + TCS के 1,09,649 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं।
|टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|इंश्योरेंस + RTO + TCS
|ऑनरोड कीमत
|Sierra Adventure+ AT
|17,99,990
|63,635 + 1,68,149
|20,31,774
|Sierra Accomplished AT
|19,99,990
|71,256 + 1,86,149
|22,57,395
|Sierra Accomplished+ AT
|20,99,990
|74,560 + 2,37,149
|24,11,699
टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके एडवेंचर प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,11,699 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 20,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 74,560 रुपए और RTO + TCS के 2,37,149 रुपए शामिल हैं।
|टाटा सिएरा डीजल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|इंश्योरेंस + RTO + TCS
|ऑनरोड कीमत
|Sierra Smart+
|12,99,990
|50,208 + 1,23,149
|14,73,347
|Sierra Pure
|14,49,990
|54,236 + 1,36,649
|16,40,875
|Sierra Pure AT
|15,99,990
|58,264 + 1,50,149
|18,08,403
|Sierra Pure+
|15,99,990
|58,264 + 1,50,149
|18,08,403
|Sierra Adventure
|16,49,990
|59,607 + 1,54,649
|18,64,246
|Sierra Adventure+
|17,19,990
|61,487 + 1,60,949
|19,42,426
|Sierra Pure+ AT
|17,49,990
|62,292 + 1,63,649
|19,75,931
|Sierra Adventure+ AT
|18,49,990
|64,978 + 1,72,649
|20,87,617
|Sierra Accomplished
|18,99,990
|66,821 + 1,73,149
|21,43,960
|Sierra Accomplished AT
|19,99,990
|71,256 + 1,86,149
|22,57,395
|Sierra Accomplished+
|20,29,990
|72,890 + 2,29,449
|23,32,329
|Sierra Accomplished+ AT
|21,29,990
|76,254 + 2,40,449
|24,46,693
टाटा सिएरा डीजल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 14,73,347 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 12,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 50,208 रुपए और RTO + TCS के 1,23,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,46,693 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 21,29,990 रुपए, इंश्योरेंस के 76,254 रुपए और RTO + TCS के 2,40,449 रुपए शामिल हैं।
सिएरा के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और सेफ्टी
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।