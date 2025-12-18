आखिर कितनी है सिएरा की सभी वैरिएंट वाइज ऑनरोड कीमतें? खरीदने से पहले यहां देख लो पूरी लिस्ट

संक्षेप: टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है।

टाटा मोटर्स के लिए उसकी नई सिएरा SUV लकी चार्म साबित हुई है। इस कार को बुकिंग के पहले ही दिन 70000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और डीजल मॉडल में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है। ऐसे में हम यहां पर इसके सभी वैरिएंट की हरियाणा के गुरुग्राम में ऑन-रोड कीमतें बता रहे हैं। गुरुग्राम में सिएरा के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत 13.06 लाख रुपए से शुरू है। जबकि टॉप-स्पेक ट्रिम के लिए आपको 24.47 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार सभी वैरिएंट की ऑनरोड कीमतें देख लीजिए।

टाटा सिएरा NA पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम वैरिएंट एक्स-शोरूम इंश्योरेंस + RTO + TCS ऑनरोड कीमत Sierra Smart+ (1.5 NA Petrol) 11,49,990 46,180 + 1,09,649 13,05,819 Sierra Pure 12,99,990 50,208 + 1,23,149 14,73,347 Sierra Pure DCA 14,49,990 54,236 + 1,36,649 16,40,875 Sierra Pure+ 14,49,990 54,236 + 1,36,649 16,40,875 Sierra Adventure 15,29,990 56,384 + 1,43,849 17,30,223 Sierra Pure+ DCA 15,99,990 58,264 + 1,50,149 18,08,403 Sierra Adventure+ 15,99,990 58,264 + 1,50,149 18,08,403 Sierra Adventure DCA 16,79,990 60,412 + 1,57,349 18,97,751 Sierra Accomplished 17,99,990 63,635 + 1,68,149 20,31,774

टाटा सिएरा NA पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस (1.5 NA पेट्रोल) वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 13,05,819 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 11,49,990 रुपए, इंश्योरेंस के 46,180 रुपए और RTO + TCS के 1,09,649 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं।

टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम वैरिएंट एक्स-शोरूम इंश्योरेंस + RTO + TCS ऑनरोड कीमत Sierra Adventure+ AT 17,99,990 63,635 + 1,68,149 20,31,774 Sierra Accomplished AT 19,99,990 71,256 + 1,86,149 22,57,395 Sierra Accomplished+ AT 20,99,990 74,560 + 2,37,149 24,11,699

टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके एडवेंचर प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 20,31,774 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 17,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 63,635 रुपए और RTO + TCS के 1,68,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,11,699 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 20,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 74,560 रुपए और RTO + TCS के 2,37,149 रुपए शामिल हैं।

टाटा सिएरा डीजल की ऑनरोड कीमतें गुरुग्राम वैरिएंट एक्स-शोरूम इंश्योरेंस + RTO + TCS ऑनरोड कीमत Sierra Smart+ 12,99,990 50,208 + 1,23,149 14,73,347 Sierra Pure 14,49,990 54,236 + 1,36,649 16,40,875 Sierra Pure AT 15,99,990 58,264 + 1,50,149 18,08,403 Sierra Pure+ 15,99,990 58,264 + 1,50,149 18,08,403 Sierra Adventure 16,49,990 59,607 + 1,54,649 18,64,246 Sierra Adventure+ 17,19,990 61,487 + 1,60,949 19,42,426 Sierra Pure+ AT 17,49,990 62,292 + 1,63,649 19,75,931 Sierra Adventure+ AT 18,49,990 64,978 + 1,72,649 20,87,617 Sierra Accomplished 18,99,990 66,821 + 1,73,149 21,43,960 Sierra Accomplished AT 19,99,990 71,256 + 1,86,149 22,57,395 Sierra Accomplished+ 20,29,990 72,890 + 2,29,449 23,32,329 Sierra Accomplished+ AT 21,29,990 76,254 + 2,40,449 24,46,693

टाटा सिएरा डीजल की गुड़गांव में ऑनरोड कीमतें की बात करें तो इसके स्मार्ट प्लस वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 14,73,347 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 12,99,990 रुपए, इंश्योरेंस के 50,208 रुपए और RTO + TCS के 1,23,149 रुपए शामिल हैं। वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस AT वैरिएंट की ऑनरोड कीमत 24,46,693 रुपए है। इसमें एक्स-शोरूम कीमत 21,29,990 रुपए, इंश्योरेंस के 76,254 रुपए और RTO + TCS के 2,40,449 रुपए शामिल हैं।

सिएरा के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और सेफ्टी नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।