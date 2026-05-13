टाटा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली कार; नेक्सन, पंच के बाद सबसे ज्यादा बिकी; 30000 से ज्यादा घरों तक पहुंची

होलसेल बिक्री के डेटा से पता चलता है कि नई टाटा सिएरा, जो 1991 से 2003 के बीच बिकने वाले मशहूर मॉडल का मॉडर्न रूप है। इसकी दिसंबर 2025 से अब तक कुल मिलाकर लगभग 30,713 यूनिट बिकी हैं। दिसंबर 2025 में टाटा मोटर्स के शोरूम में फैक्ट्री से गाड़ियों की सप्लाई शुरू हुई थी।

टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY2027) की शुरुआत पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 59,000 यूनिट की बिक्री के साथ की है। ये पिछले साल की तुलना में 30.5% ज्यादा। कंपनी ने अप्रैल 2025 में 45,199 यूनिट बेची थीं। कंपनी को अपनी SUVs की जबरदस्त डिमांड का फायदा मिल रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 6 SUVs शामिल है। इसमें नेक्सन, पंच, सफारी, हैरियर, कर्व और न्यू सिएरा शामिल है। अप्रैल 2026 में इनकी कुल 49,964 यूनिट की होलसेल बिक्री रही, जो अप्रैल 2025 की 33,454 SUVs की तुलना में 49% ज्यादा है। टाटा SUV की बिक्री को रफ्तार देने का काम सिएरा ने किया है।

होलसेल बिक्री के डेटा से पता चलता है कि नई टाटा सिएरा, जो 1991 से 2003 के बीच बिकने वाले मशहूर मॉडल का मॉडर्न रूप है। इसकी दिसंबर 2025 से अब तक कुल मिलाकर लगभग 30,713 यूनिट बिकी हैं। दिसंबर 2025 में टाटा मोटर्स के शोरूम में फैक्ट्री से गाड़ियों की सप्लाई शुरू हुई थी, जिसके बाद इस साल 15 जनवरी से ग्राहकों को गाड़ियों की डिलीवरी दी जाने लगी।

टाटा सिएरा की बिक्री 30,000 यूनिट के पार महीना सिएरा सेल्स कंपनी सेल्स सिएरा शेयर दिसंबर 2025 291 40,574 0.71% जनवरी 2026 7,003 57,377 12.20% फरवरी 2026 7,100 51,779 13.71% मार्च 2026 9,003 55,748 16.14% अप्रैल 2026 7,316 49,964 14.64% टोटल 30,713 2,55,442 12.02%

कंपनी के SUV पोर्टफोलियो में सिएरा को कर्व और हैरियर के बीच रखा गया है। यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, रेनो डस्टर, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर और सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है। सिर्फ 4 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही सिएरा की 30,713 यूनिट बिक चुकी हैं। इस तरह वो नेक्सन और पंच के बाद कंपनी के लिए तीसरी सबसे तेजी से बिकने वाली SUV भी बन गई है। दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कंपनी ने कुल 255,442 SUVs बेचीं। इसमें सिएरा का 12% हिस्सा रहा।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। BNCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।