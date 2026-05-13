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टाटा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली कार; नेक्सन, पंच के बाद सबसे ज्यादा बिकी; 30000 से ज्यादा घरों तक पहुंची

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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होलसेल बिक्री के डेटा से पता चलता है कि नई टाटा सिएरा, जो 1991 से 2003 के बीच बिकने वाले मशहूर मॉडल का मॉडर्न रूप है। इसकी दिसंबर 2025 से अब तक कुल मिलाकर लगभग 30,713 यूनिट बिकी हैं। दिसंबर 2025 में टाटा मोटर्स के शोरूम में फैक्ट्री से गाड़ियों की सप्लाई शुरू हुई थी।

टाटा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली कार; नेक्सन, पंच के बाद सबसे ज्यादा बिकी; 30000 से ज्यादा घरों तक पहुंची
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टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY2027) की शुरुआत पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 59,000 यूनिट की बिक्री के साथ की है। ये पिछले साल की तुलना में 30.5% ज्यादा। कंपनी ने अप्रैल 2025 में 45,199 यूनिट बेची थीं। कंपनी को अपनी SUVs की जबरदस्त डिमांड का फायदा मिल रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 6 SUVs शामिल है। इसमें नेक्सन, पंच, सफारी, हैरियर, कर्व और न्यू सिएरा शामिल है। अप्रैल 2026 में इनकी कुल 49,964 यूनिट की होलसेल बिक्री रही, जो अप्रैल 2025 की 33,454 SUVs की तुलना में 49% ज्यादा है। टाटा SUV की बिक्री को रफ्तार देने का काम सिएरा ने किया है।

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होलसेल बिक्री के डेटा से पता चलता है कि नई टाटा सिएरा, जो 1991 से 2003 के बीच बिकने वाले मशहूर मॉडल का मॉडर्न रूप है। इसकी दिसंबर 2025 से अब तक कुल मिलाकर लगभग 30,713 यूनिट बिकी हैं। दिसंबर 2025 में टाटा मोटर्स के शोरूम में फैक्ट्री से गाड़ियों की सप्लाई शुरू हुई थी, जिसके बाद इस साल 15 जनवरी से ग्राहकों को गाड़ियों की डिलीवरी दी जाने लगी।

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टाटा सिएरा की बिक्री 30,000 यूनिट के पार
महीनासिएरा सेल्सकंपनी सेल्ससिएरा शेयर
दिसंबर 202529140,5740.71%
जनवरी 20267,00357,37712.20%
फरवरी 20267,10051,77913.71%
मार्च 20269,00355,74816.14%
अप्रैल 20267,31649,96414.64%
टोटल30,7132,55,44212.02%

कंपनी के SUV पोर्टफोलियो में सिएरा को कर्व और हैरियर के बीच रखा गया है। यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, रेनो डस्टर, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर और सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है। सिर्फ 4 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही सिएरा की 30,713 यूनिट बिक चुकी हैं। इस तरह वो नेक्सन और पंच के बाद कंपनी के लिए तीसरी सबसे तेजी से बिकने वाली SUV भी बन गई है। दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कंपनी ने कुल 255,442 SUVs बेचीं। इसमें सिएरा का 12% हिस्सा रहा।

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सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। BNCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

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सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

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टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है। इसे 24 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख रुपए तक जाती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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