सबके सामने आपस में टकराई टाटा सिएरा, भारत में पहली बार हुआ ऐसा क्रैश टेस्ट; जानिए फिर क्या हुआ

टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी सिएरा (Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी।
टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी सिएरा (Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने नई टाटा सिएरा का car-to-car क्रैश टेस्ट भी दिखाया। इसमें दो चलती सिएरा एसयूवी को आपस में टकराया गया। कंपनी का कहना है कि यह तरीका असली सड़क दुर्घटनाओं की तरह है और पुराने टेस्ट्स की तुलना में ज्यादा रियलिस्टिक है।
भारत में पहली बार ऐसा क्रैश टेस्ट
आमतौर पर क्रैश टेस्ट immovable बैरियर्स के साथ किए जाते हैं। यानी कार किसी अडिग दीवार से टकराती है। हालांकि, सिएरा इस बार दो चलती कारों के बीच head-on टकराव हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं इसे उसी तरह जांचा गया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय कार निर्माता ने ऐसा इन-हाउस टेस्ट दिखाया।
क्रैश के बाद कार की मजबूती
टेस्ट के बाद देखा गया कि दोनों एसयूवी के फ्रंट में असर आया लेकिन A-पिलर तक नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि कैबिन यात्रियों के लिए सेफ बनी रही। टाटा का सेफ्टी रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह कार Bharat NCAP और Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर सकती है।
एडवांस फीचर्स और सेफ्टी
सिएरा में सेफ्टी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसमें 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा, इसमें 20+ Level 2 ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। मतलब ड्राइविंग जितनी मजेदार होगी उतनी ही सेफ भी।
