Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata sierra collided with each other the first such crash test in india
सबके सामने आपस में टकराई टाटा सिएरा, भारत में पहली बार हुआ ऐसा क्रैश टेस्ट; जानिए फिर क्या हुआ

सबके सामने आपस में टकराई टाटा सिएरा, भारत में पहली बार हुआ ऐसा क्रैश टेस्ट; जानिए फिर क्या हुआ

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी सिएरा (Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी।

Tue, 25 Nov 2025 08:42 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Creta N Linearrow

टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी सिएरा (Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने नई टाटा सिएरा का car-to-car क्रैश टेस्ट भी दिखाया। इसमें दो चलती सिएरा एसयूवी को आपस में टकराया गया। कंपनी का कहना है कि यह तरीका असली सड़क दुर्घटनाओं की तरह है और पुराने टेस्ट्स की तुलना में ज्यादा रियलिस्टिक है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

भारत में पहली बार ऐसा क्रैश टेस्ट

आमतौर पर क्रैश टेस्ट immovable बैरियर्स के साथ किए जाते हैं। यानी कार किसी अडिग दीवार से टकराती है। हालांकि, सिएरा इस बार दो चलती कारों के बीच head-on टकराव हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं इसे उसी तरह जांचा गया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय कार निर्माता ने ऐसा इन-हाउस टेस्ट दिखाया।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.5 - 23.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Compass

Jeep Compass

₹ 17.73 - 30.58 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Force Motors Gurkha

Force Motors Gurkha

₹ 16.75 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross

₹ 18.86 - 31.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्रैश के बाद कार की मजबूती

टेस्ट के बाद देखा गया कि दोनों एसयूवी के फ्रंट में असर आया लेकिन A-पिलर तक नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि कैबिन यात्रियों के लिए सेफ बनी रही। टाटा का सेफ्टी रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह कार Bharat NCAP और Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर सकती है।

एडवांस फीचर्स और सेफ्टी

सिएरा में सेफ्टी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसमें 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा, इसमें 20+ Level 2 ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। मतलब ड्राइविंग जितनी मजेदार होगी उतनी ही सेफ भी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।