360° कैमरा, ADAS 2, 6 एयरबैग; क्रेटा और ग्रैंड विटारा के ग्राहकों को खींचने आई ये SUV, आज से बुकिंग शुरू

संक्षेप: टाटा सिएरा को खरीदने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल, कंपनी ने आज से इस SUV की बुकिंग शुरू कर दी है। ये टाटा मोटर्स का इस साल का आखिरी 'तुरुप का इक्का' भी है। कंपनी 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू करेगी। बता दें कि कुछ टाटा डीलर्स ने नई सिएरा का स्वागत बैंड-बाजा के साथ किया।

Dec 16, 2025 11:17 am IST

टाटा सिएरा को खरीदने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल, कंपनी ने आज से इस SUV की बुकिंग शुरू कर दी है। ये टाटा मोटर्स का इस साल का आखिरी 'तुरुप का इक्का' भी है। कंपनी 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू करेगी। बता दें कि कुछ टाटा डीलर्स ने नई सिएरा का स्वागत बैंड-बाजा के साथ किया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। ये इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत है। इसे 4 वैरिएंट, 3 पावरट्रेन और 6 कलर स्कीम में उपलब्ध है। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होगा। चलिए सिएरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं।

सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।