लोगों में इस कार को खरीदने की मची होड़, 2 महीने में 100000 से ज्यादा बुकिंग मिली; वेटिंग 4 महीने के पार

संक्षेप: टाटा सिएरा की कामयाबी में एक के बाद एक नगीने जड़ते जा रहे हैं। दरअसल, दिसंबर 2025 में बुकिंग विंडो खुलने के 24 घंटे के अंदर इसे 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिले थे। अब कंपनी ने बताया कि इसे 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। ऐसे में कंपनी के सामने इसकी टाइम पर डिलीवरी बड़ा चैलेंज बन गई हैं।

टाटा सिएरा की कामयाबी में एक के बाद एक नगीने जड़ते जा रहे हैं। दरअसल, दिसंबर 2025 में बुकिंग विंडो खुलने के 24 घंटे के अंदर इसे 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिले थे। अब कंपनी ने बताया कि इसे 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। ऐसे में कंपनी के सामने इसकी टाइम पर डिलीवरी बड़ा चैलेंज बन गई हैं। इस बात को मैनेज करने के लिए कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। Q3 FY26 परफॉर्मेंस पर चर्चा के लिए मीडिया कॉल के दौरान, टाटा मोटर्स PV के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैलेश चंद्र ने कन्फर्म किया कि सिएरा की बुकिंग अब छह अंकों में हो गई है। डिमांड फेज से अब फोकस प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पर शिफ्ट हो गया है। वहीं, सिएरा का वेटिंग पीरियड भी 4 महीने से ऊपर पहुंच गया है।

टाटा बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए और बुकिंग कैंसलेशन को रोकने के लिए समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। भले ही टाटा के पास सिएरा की भारी डिमांड को पूरा करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन सप्लाई साइड में चुनौतियां हैं। भारत में पूरा ऑटो इंडस्ट्री अभी सप्लाई साइड की दिक्कतों का सामना कर रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि GST रिफॉर्म्स लागू होने के बाद से मंथली PV वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले, PV वॉल्यूम हर महीने लगभग 3.50 लाख यूनिट्स हुआ करता था। यह बढ़कर हर महीने 4.20 लाख से 4.50 लाख यूनिट्स हो गया है।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।