कहीं टॉप मॉडल की बिक्री पर भारी न पड़ जाए सिएरा का बेस वैरिएंट, इसके फीचर्स पढ़ते-पढ़ते थक जाएंगे!
टाटा मोटर्स की ऑल-न्यू सिएरा अब कंपनी के शोरूम पर पहुंच चुकी है। साथ ही, इसके सभी वैरिएंट की कीमतों से भी पर्दा हट गया है। अब सिएरा के बेस वैरिएंट स्मार्ट+ के फोटोज सामने आ गए हैं। जिसके बाद इस वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और सभी डिटेल का खुलासा भी हो गया है। यहां पर इसके स्मार्ट+ वैरिएंट की पूरी डिटेल बता रहे हैं। साथ ही, इसके सभी वैरिएंट की कीमतों की डिटेल भी बता रहे हैं।
टाटा सिएरा स्मार्ट+ के फीचर्स की डिटेल
स्मार्ट+ वैरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमेंलाइट सेबर LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) और टेल-लाइट्स, ‘फॉलो-मी-होम’ फंक्शन के साथ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स, 17-इंच स्टील व्हील्स, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, कीलेस एंट्री, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs), इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर विंडो शेड और ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर्स जैसे फीचर्स दिए हैं।
इसके अलावा, कार में मैनुअल AC, रियर AC वेंट, टाइप-A और 45W टाइप-C USB पोर्ट्स (सिर्फ फ्रंट में), बूट में 12V पावर आउटलेट, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 4-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल गेज क्लस्टर, ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन (सिर्फ 1.5L पेट्रोल), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ऊंचाई-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, सेकंड-रो रीडिंग लाइट, मैन्युअली-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) मिलते हैं।
सेफ्टी के लिए इसमें सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक, रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, EBD के साथ ABS, हिल-होल्ड असिस्ट, ISOFIX एंकर मिलता है। कुल मिलाकर सिएरा का स्मार्ट+ वैरिएंट फीचर्स से पूरी तरह पावरपैक है। इसकी एक्स-शोरूम किमत 11.49 लाख रुपए है।
|टाटा सिएरा NA पेट्रोल की कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|Sierra Smart+ (1.5 NA Petrol)
|11,49,990
|Sierra Pure
|12,99,990
|Sierra Pure DCA
|14,49,990
|Sierra Pure+
|14,49,990
|Sierra Adventure
|15,29,990
|Sierra Pure+ DCA
|15,99,990
|Sierra Adventure+
|15,99,990
|Sierra Adventure DCA
|16,79,990
|Sierra Accomplished
|17,99,990
|टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|Sierra Adventure+ AT
|17,99,990
|Sierra Accomplished AT
|19,99,990
|Sierra Accomplished+ AT
|20,99,990
|टाटा सिएरा डीजल की कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम
|Sierra Smart+
|12,99,990
|Sierra Pure
|14,49,990
|Sierra Pure AT
|15,99,990
|Sierra Pure+
|15,99,990
|Sierra Adventure
|16,49,990
|Sierra Adventure+
|17,19,990
|Sierra Pure+ AT
|17,49,990
|Sierra Adventure+ AT
|18,49,990
|Sierra Accomplished
|18,99,990
|Sierra Accomplished AT
|19,99,990
|Sierra Accomplished+
|20,29,990
|Sierra Accomplished+ AT
|21,29,990
