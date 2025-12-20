Hindustan Hindi News
Tata Sierra Base Smart Plus Variant Details And Features
कहीं टॉप मॉडल की बिक्री पर भारी न पड़ जाए सिएरा का बेस वैरिएंट, इसके फीचर्स पढ़ते-पढ़ते थक जाएंगे!

संक्षेप:

Dec 20, 2025 06:09 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की ऑल-न्यू सिएरा अब कंपनी के शोरूम पर पहुंच चुकी है। साथ ही, इसके सभी वैरिएंट की कीमतों से भी पर्दा हट गया है। अब सिएरा के बेस वैरिएंट स्मार्ट+ के फोटोज सामने आ गए हैं। जिसके बाद इस वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और सभी डिटेल का खुलासा भी हो गया है। यहां पर इसके स्मार्ट+ वैरिएंट की पूरी डिटेल बता रहे हैं। साथ ही, इसके सभी वैरिएंट की कीमतों की डिटेल भी बता रहे हैं।

टाटा सिएरा स्मार्ट+ के फीचर्स की डिटेल

स्मार्ट+ वैरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमेंलाइट सेबर LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) और टेल-लाइट्स, ‘फॉलो-मी-होम’ फंक्शन के साथ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स, 17-इंच स्टील व्हील्स, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, कीलेस एंट्री, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs), इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर विंडो शेड और ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर्स जैसे फीचर्स दिए हैं।

इसके अलावा, कार में मैनुअल AC, रियर AC वेंट, टाइप-A और 45W टाइप-C USB पोर्ट्स (सिर्फ फ्रंट में), बूट में 12V पावर आउटलेट, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 4-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल गेज क्लस्टर, ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन (सिर्फ 1.5L पेट्रोल), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ऊंचाई-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, सेकंड-रो रीडिंग लाइट, मैन्युअली-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक, रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, EBD के साथ ABS, हिल-होल्ड असिस्ट, ISOFIX एंकर मिलता है। कुल मिलाकर सिएरा का स्मार्ट+ वैरिएंट फीचर्स से पूरी तरह पावरपैक है। इसकी एक्स-शोरूम किमत 11.49 लाख रुपए है।

टाटा सिएरा NA पेट्रोल की कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम
Sierra Smart+ (1.5 NA Petrol)11,49,990
Sierra Pure12,99,990
Sierra Pure DCA14,49,990
Sierra Pure+14,49,990
Sierra Adventure15,29,990
Sierra Pure+ DCA15,99,990
Sierra Adventure+15,99,990
Sierra Adventure DCA16,79,990
Sierra Accomplished17,99,990
टाटा सिएरा GDI पेट्रोल की कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम
Sierra Adventure+ AT17,99,990
Sierra Accomplished AT19,99,990
Sierra Accomplished+ AT20,99,990
टाटा सिएरा डीजल की कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम
Sierra Smart+12,99,990
Sierra Pure14,49,990
Sierra Pure AT15,99,990
Sierra Pure+15,99,990
Sierra Adventure16,49,990
Sierra Adventure+17,19,990
Sierra Pure+ AT17,49,990
Sierra Adventure+ AT18,49,990
Sierra Accomplished18,99,990
Sierra Accomplished AT19,99,990
Sierra Accomplished+20,29,990
Sierra Accomplished+ AT21,29,990
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Auto News Hindi

