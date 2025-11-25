₹11.49 लाख की सिएरा को खरीदने लिया ₹10 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI? समझें गणित

संक्षेप: टाटा मोटर्स की न्यू जनरेशन सिएरा SUV लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे 4 वैरिएंट, 3 पावरट्रेन और 6 कलर स्कीम में लॉन्च किया है। वहीं, इसके बेस वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। 16 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी शुरू होने वाली है।

टाटा मोटर्स की न्यू जनरेशन सिएरा SUV लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे 4 वैरिएंट, 3 पावरट्रेन और 6 कलर स्कीम में लॉन्च किया है। वहीं, इसके बेस वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। 16 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी शुरू होने वाली है। ऐसे में आप इस SUV का बेस वैरिएंट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब हम आपको इसके डाउन पेमेंट, लोन और मंथली EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं। मान लेते हैं कि आप सिएरा का बेस वैरिएंट खरीदने के लिए 1.49 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब 8.5% से 11% तक इंटरेस्ट रेट पर कितनी EMI बनेगी।

आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोन कार की एक्स-शोरूम कीमत पर मिलेगा। आपको डाउन पेमेंट, RTO और इंश्योरेंस का खर्च अपनी जेब से ही देना होगा। इसके आलावा भी कोई अन्य खर्च लगते हैं तब भी आपको खुद ही देने होंगे। चलिए अब अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और साल के हिसाब से कार की मंथली EMI को देखते हैं।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 8.50% 3 साल 31,568 8.50% 4 साल 24,648 8.50% 5 साल 20,517 8.50% 6 साल 17,778 8.50% 7 साल 15,836

आप 10 लाख रुपए का लोन 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 31,568 रुपए, 4 साल के लिए 24,648 रुपए, 5 साल के लिए 20,517 रुपए, 6 साल के लिए 17,778 रुपए और 7 साल के लिए 15,836 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 9% 3 साल 31,800 9% 4 साल 24,885 9% 5 साल 20,758 9% 6 साल 18,026 9% 7 साल 16,089

आप 10 लाख रुपए का लोन 9% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 31,800 रुपए, 4 साल के लिए 24,885 रुपए, 5 साल के लिए 20,758 रुपए, 6 साल के लिए 18,026 रुपए और 7 साल के लिए 16,089 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 9.50% 3 साल 32,033 9.50% 4 साल 25,123 9.50% 5 साल 21,002 9.50% 6 साल 18,275 9.50% 7 साल 16,344

आप 10 लाख रुपए का लोन 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,033 रुपए, 4 साल के लिए 25,123 रुपए, 5 साल के लिए 21,002 रुपए, 6 साल के लिए 18,275 रुपए और 7 साल के लिए 16,344 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 10% 3 साल 32,267 10% 4 साल 25,363 10% 5 साल 21,247 10% 6 साल 18,526 10% 7 साल 16,601

आप 10 लाख रुपए का लोन 10% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,267 रुपए, 4 साल के लिए 25,363 रुपए, 5 साल के लिए 21,247 रुपए, 6 साल के लिए 18,526 रुपए और 7 साल के लिए 16,601 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 10.50% 3 साल 32,502 10.50% 4 साल 25,603 10.50% 5 साल 21,494 10.50% 6 साल 18,779 10.50% 7 साल 16,861

आप 10 लाख रुपए का लोन 10.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,502 रुपए, 4 साल के लिए 25,603 रुपए, 5 साल के लिए 21,494 रुपए, 6 साल के लिए 18,779 रुपए और 7 साल के लिए 16,861 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट साल EMI 11% 3 साल 32,739 11% 4 साल 25,846 11% 5 साल 21,742 11% 6 साल 19,034 11% 7 साल 17,122

आप 10 लाख रुपए का लोन 11% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,739 रुपए, 4 साल के लिए 25,846 रुपए, 5 साल के लिए 21,742 रुपए, 6 साल के लिए 19,034 रुपए और 7 साल के लिए 17,122 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

टाटा सिएरा का इंजन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।