₹11.49 लाख की सिएरा को खरीदने लिया ₹10 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI? समझें गणित

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 05:51 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की न्यू जनरेशन सिएरा SUV लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे 4 वैरिएंट, 3 पावरट्रेन और 6 कलर स्कीम में लॉन्च किया है। वहीं, इसके बेस वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। 16 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी शुरू होने वाली है। ऐसे में आप इस SUV का बेस वैरिएंट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब हम आपको इसके डाउन पेमेंट, लोन और मंथली EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं। मान लेते हैं कि आप सिएरा का बेस वैरिएंट खरीदने के लिए 1.49 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब 8.5% से 11% तक इंटरेस्ट रेट पर कितनी EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
8.50%3 साल31,568
8.50%4 साल24,648
8.50%5 साल20,517
8.50%6 साल17,778
8.50%7 साल15,836

आप 10 लाख रुपए का लोन 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 31,568 रुपए, 4 साल के लिए 24,648 रुपए, 5 साल के लिए 20,517 रुपए, 6 साल के लिए 17,778 रुपए और 7 साल के लिए 15,836 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
9%3 साल31,800
9%4 साल24,885
9%5 साल20,758
9%6 साल18,026
9%7 साल16,089

आप 10 लाख रुपए का लोन 9% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 31,800 रुपए, 4 साल के लिए 24,885 रुपए, 5 साल के लिए 20,758 रुपए, 6 साल के लिए 18,026 रुपए और 7 साल के लिए 16,089 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
9.50%3 साल32,033
9.50%4 साल25,123
9.50%5 साल21,002
9.50%6 साल18,275
9.50%7 साल16,344

आप 10 लाख रुपए का लोन 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,033 रुपए, 4 साल के लिए 25,123 रुपए, 5 साल के लिए 21,002 रुपए, 6 साल के लिए 18,275 रुपए और 7 साल के लिए 16,344 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
10%3 साल32,267
10%4 साल25,363
10%5 साल21,247
10%6 साल18,526
10%7 साल16,601

आप 10 लाख रुपए का लोन 10% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,267 रुपए, 4 साल के लिए 25,363 रुपए, 5 साल के लिए 21,247 रुपए, 6 साल के लिए 18,526 रुपए और 7 साल के लिए 16,601 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
10.50%3 साल32,502
10.50%4 साल25,603
10.50%5 साल21,494
10.50%6 साल18,779
10.50%7 साल16,861

आप 10 लाख रुपए का लोन 10.5% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,502 रुपए, 4 साल के लिए 25,603 रुपए, 5 साल के लिए 21,494 रुपए, 6 साल के लिए 18,779 रुपए और 7 साल के लिए 16,861 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

₹10 लाख के लोन पर EMI का कैलकुलेशन
इंटरेस्ट रेटसालEMI
11%3 साल32,739
11%4 साल25,846
11%5 साल21,742
11%6 साल19,034
11%7 साल17,122

आप 10 लाख रुपए का लोन 11% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए 32,739 रुपए, 4 साल के लिए 25,846 रुपए, 5 साल के लिए 21,742 रुपए, 6 साल के लिए 19,034 रुपए और 7 साल के लिए 17,122 रुपए की मंथली EMI बनेगी।

टाटा सिएरा का इंजन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

ये भी पढ़ें:टाटा की न्यू सिएरा लॉन्च, बेस वैरिएंट में 6 एयरबैग मिलेंगे; जानिए कितनी रखी कीमत

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:अब छोटा सा अमाउंट देकर भी खरीद पाएंगे इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स

टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Auto News Hindi

