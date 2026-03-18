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50 KM की स्पीड पर ही फेल हुई टाटा सिएरा? SUV की सेफ्टी पर उठे बड़े सवाल, यहां जानिए पूरी सच्चाई

Mar 18, 2026 12:35 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर इन दिनों टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि SUV का एक्सल (Axle) करीब 50 किमी./घंटा की स्पीड पर टूट गया। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई और पूरा मामला अभी तक पूरी तरह वेरिफाइड नहीं हुआ है।

50 KM की स्पीड पर ही फेल हुई टाटा सिएरा? SUV की सेफ्टी पर उठे बड़े सवाल, यहां जानिए पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर इन दिनों टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि SUV का एक्सल (Axle) करीब 50 किमी./घंटा की स्पीड पर टूट गया। वीडियो में SUV का फ्रंट व्हील डैमेज दिख रहा है, जिससे लोगों के बीच इसकी सेफ्टी और मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई और पूरा मामला अभी तक पूरी तरह वेरिफाइड नहीं हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इस वायरल क्लिप के सामने आने के बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया है और गाड़ी को वर्कशॉप में जांच के लिए लाने को कहा है। साथ ही सर्विस टीम के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके।

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दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसे का भी शिकार हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी अनियंत्रित होकर पार्क की गई कारों से टकरा गई और फिर एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोग घायल हुए, लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी के एयरबैग्स समय पर खुल गए और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर ने यात्रियों को काफी हद तक सुरक्षित रखा।

अगर सिएरा (Sierra) की बात करें तो यह SUV 2025 में नए अवतार में वापसी कर चुकी है और इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160hp) के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प भी मौजूद हैं। आने वाले समय में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार

सेफ्टी के मामले में यह SUV काफी मजबूत मानी जाती है। इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली है और इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

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टाटा सिएरा (Tata Sierra) से जुड़ा यह वायरल वीडियो चिंता जरूर बढ़ाता है, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है, ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे। (P.C- tractor_8388/ndtv auto)

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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