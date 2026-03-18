50 KM की स्पीड पर ही फेल हुई टाटा सिएरा? SUV की सेफ्टी पर उठे बड़े सवाल, यहां जानिए पूरी सच्चाई

Mar 18, 2026 12:35 am IST

सोशल मीडिया पर इन दिनों टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि SUV का एक्सल (Axle) करीब 50 किमी./घंटा की स्पीड पर टूट गया। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई और पूरा मामला अभी तक पूरी तरह वेरिफाइड नहीं हुआ है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि SUV का एक्सल (Axle) करीब 50 किमी./घंटा की स्पीड पर टूट गया। वीडियो में SUV का फ्रंट व्हील डैमेज दिख रहा है, जिससे लोगों के बीच इसकी सेफ्टी और मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई और पूरा मामला अभी तक पूरी तरह वेरिफाइड नहीं हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस वायरल क्लिप के सामने आने के बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया है और गाड़ी को वर्कशॉप में जांच के लिए लाने को कहा है। साथ ही सर्विस टीम के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसे का भी शिकार हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी अनियंत्रित होकर पार्क की गई कारों से टकरा गई और फिर एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोग घायल हुए, लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी के एयरबैग्स समय पर खुल गए और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर ने यात्रियों को काफी हद तक सुरक्षित रखा।

अगर सिएरा (Sierra) की बात करें तो यह SUV 2025 में नए अवतार में वापसी कर चुकी है और इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160hp) के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प भी मौजूद हैं। आने वाले समय में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार

सेफ्टी के मामले में यह SUV काफी मजबूत मानी जाती है। इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली है और इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।