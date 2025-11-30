Hindustan Hindi News
पहली बार कैमरे में कैद हुई टाटा सिएरा एडवेंचर वैरिएंट, खासियत कर देगी हैरान! जानिए पूरी डिटेल्स

टाटा ने हाल ही में इंडिया में मोस्ट-अवेटेड टाटा सिएरा लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। अब पहली बार सिएरा एडवेंचर वैरिएंट की झलक सामने आई है।

Sun, 30 Nov 2025 05:07 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ने हाल ही में इंडिया में मोस्ट-अवेटेड टाटा सिएरा लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। दमदार फीचर्स की वजह से यह एसयूवी सोशल मीडिया से लेकर ऑटोमोबाइल फोरम तक खूब चर्चा में है। कंपनी ने लॉन्च के समय सिर्फ कुछ वैरिएंट दिखाए थे। हालांकि, अब पहली बार सिएरा एडवेंचर वैरिएंट की झलक सामने आई है। न्यूज वेबसाइट Rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, स्तुति गुप्ता द्वारा शेयर की गई स्पाई इमेजेस में एसयूवी को पूरी तरह कैमुफ्लाज में देखा गया। इसका ओवरऑल डिजाइन और सिग्नेचर लुक साफ पहचान में आ रहा है।

एडवेंचर वैरिएंट है खास

सिएरा का बेस वेरिएंट Smart+ है। उसके ऊपर Pure और फिर Adventure वैरिएंट आता है। स्पाई शॉट्स में Adventure वैरिएंट के कई खास फीचर नजर आए हैं। इसमें ORVM पर LED इंडिकेटर्स, आकर्षक अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स नजर आ रहे हैं जो इस वैरिएंट से शुरू होते हैं। डिजाइन के मामले में सिएरा पहले से ही 4.2–4.4 मीटर SUV सेगमेंट में अलग पहचान बना चुकी है।

कुछ ऐसा है इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो एडवेंचर वैरिएंट वैरिएंट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां टॉप वैरिएंट्स में डुअल या ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है, वहीं Adventure में एक सिंगल, स्टैंडअलोन टचस्क्रीन दिखाई दी है। इसके अलावा, इसमें एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसमें 10.16 सेमी का डिस्प्ले है जिसके दोनों तरफ टैको और फ्यूल गेज के लिए LCD पैनल दिए गए हैं। मैनुअली डिम्मेबल IRVM और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (ऑडियो व क्रूज कंट्रोल के साथ) भी नजर आए हैं।

tata sierra adventure

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

इसमें 10.2-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर सेटअप, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, बेस Smart+ और Pure वेरिएंट्स में भी bi-LED हेडलाइट्स, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर सनशेड, all-disc ब्रेक्स, Light Saber LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल और कई प्रीमियम फीचर्स पहले से मौजूद हैं।

(फोटो क्रेडिट- स्तुति गुप्ता)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
