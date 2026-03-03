लोग इस कार के पीछे ऐसे पड़े, सिर्फ 48 दिन में 10000 यूनिट खरीद डालीं; वेटिंग पीरियड भी 7 महीने पहुंचा

टाटा की न्यू सिरोस SUV ने कामयाबी के रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, पहले ही इस कार को 2 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। वहीं, अब इसने 10,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि ये कारनामा महज 46 दिनों के अंदर किया है।

टाटा की न्यू सिरोस SUV ने कामयाबी के रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, पहले ही इस कार को 2 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। वहीं, अब इसने 10,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि ये कारनामा महज 46 दिनों के अंदर किया है। बता दें कि बुकिंग विडों खुलने के 24 घंटे में ही सिएरा को 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। अब कंपनी ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक छोटा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि कंपनी ने सिएरा की 10,000 यूनिट्स डिलीवर कर दी हैं। सिएरा की ऑफिशियल डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू हुई थी।

कंपनी द्वारा शेयर की गई क्लिप में कई फैमिली प्रोडक्शन फैसिलिटी में एक टन सिएरा के साथ डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें तो, खबर है कि टाटा मोटर्स अपनी साणंद II फैक्ट्री में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रही है, और मार्च 2026 तक हर महीने 15,000 यूनिट बनाने का टारगेट है। अभी, वैरिएंट और डीलरशिप के हिसाब से सिएरा के लिए लगभग 3 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड है। सूत्रों के मुताबिक, एडवेंचर+ वैरिएंट और बेस स्मार्ट+ वैरिएंट की बहुत डिमांड रही है। वहीं, ग्राहक प्रिस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर और मुन्नार मिस्ट कलर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।