अगले 1 साल में 7 धांसू गाड़ियां लाने जा रही है टाटा, इनमें 'पंच फ्लेक्स-फ्यूल' भी शामिल; जानिए कब होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स अगले एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में तहलका मचाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 7 नए मॉडल्स और अपडेटेड गाड़ियां मार्केट में उतारने जा रही है।

टाटा मोटर्स अगले एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में तहलका मचाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 7 नए मॉडल्स और अपडेटेड गाड़ियां मार्केट में उतारने जा रही है। टाटा का पूरा फोकस इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs), नए लुक वाले मॉडल्स और अलग तरह के फ्यूल ऑप्शंस पर है। इस नए रोडमैप से टाटा एसयूवी और ईवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मिडिल क्लास के बजट में आने वाली हैचबैक कार से लेकर प्रीमियम और लग्जरी क्लास की गाड़ियां भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि टाटा की इन मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा ईवी पुरानी यादों को ताजा करते हुए टाटा अपनी आइकॉनिक गाड़ी 'सिएरा' को बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रहा है। यह मिड-साइज एसयूवी मार्केट में कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच की जगह लेगी। इसमें ग्राहकों को फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ-साथ ज्यादा पावर के लिए ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलेगा। शानदार रेंज और धांसू एसयूवी लुक वाली इस गाड़ी की शुरुआती कीमत करीब 15 लाख रुपये होने की उम्मीद है। यह 2026 के जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च हो सकती है।

टाटा सफारी ईवी टाटा लवर्स के लिए 2026 के फेस्टिव सीजन में सबसे बड़ा तोहफा सफारी ईवी के रूप में आने वाला है। यह टाटा की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसमें बैठने के लिए तीन लाइनें (3-Row) मिलेंगी। इसमें 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के बड़े बैटरी पैक देखने को मिल सकते हैं। यह फुल चार्ज होने पर 450 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। इसकी कीमत 25 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

नई टाटा टियागो ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इस सस्ती इलेक्ट्रिक कार को 2026 के आखिरी महीनों में पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। कार के आगे का हिस्सा बिल्कुल नया होगा, जिसमें नई एलईडी लाइट्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अंदर की तरफ अब बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया डिजिटल मीटर दिया जाएगा। सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट (ADAS) जैसे फीचर्स के साथ इसकी कीमत में सिर्फ 30 से 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

नई टाटा टिगोर ईवी टियागो की तरह ही टाटा की इकलौती इलेक्ट्रिक सेडान कार 'टिगोर ईवी' को भी इस साल के अंत तक नया लुक दिया जाएगा। इसका आगे का डिजाइन बदला हुआ नजर आएगा और अंदर 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा। नए और बेहतर इंजन की बदौलत यह कार असली दुनिया में आसानी से 350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। चर्चा तो यह भी है कि टाटा इस गाड़ी को एक बिल्कुल नए नाम या नई पहचान के साथ मार्केट में उतार सकती है।

टाटा टियागो पेट्रोल टाटा सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं, बल्कि पेट्रोल कारों को चाहने वालों का भी पूरा ख्याल रख रही है। देश की इस पॉपुलर हैचबैक कार के पेट्रोल वैरिएंट को भी टाटा की नई डिजाइन भाषा के हिसाब से नया रूप दिया जाएगा। इसके आगे और पीछे के बंपर और लाइट्स में बदलाव दिखेंगे। साथ ही अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। यह अपडेट इस कार को कम बजट वाले ग्राहकों के लिए मार्केट में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा।

टाटा अविन्या एक्स ईवी यह टाटा की अब तक की सबसे महंगी और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। इसकी अनुमानित कीमत 40 से 50 लाख रुपये होगी। इसे जगुआर लैंड रोवर (JLR) के खास प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो इसकी मजबूती और प्रीमियम क्वालिटी को दिखाता है। इस शानदार गाड़ी को 2027 की शुरुआत में होने वाले 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। यह कार दिखाएगी कि टाटा टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी आगे निकल चुकी है।