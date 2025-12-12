इस मॉडल ने अपनी ही कंपनी की कर्व, हैरियर, सफारी का कर दिया सूफड़ा साफ; बिक्री में बनी नंबर-1, ये पंच नहीं
टाटा मोटर्स ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीया बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। जिसमें कई इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस तरह इसने लगातार तीसरे महीने बाजी मारकर पंच को पीछे छोड़ दिया। नेक्सन की बिक्री ने ऐसी रफ्तार पकड़ा है जिसके सामने अब देश की कोई दूसरी कार भी नहीं टिक पा रही। दरअसल, पिछले 3 महीने से नेक्सन टाटा के साथ देश की भी नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। चलिए एक बार टाटा की नवंबर सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।
|टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY %
|नेक्सन
|22,434
|15,329
|46%
|पंच
|18,753
|15,435
|21%
|टियागो
|5,988
|5,319
|13%
|अल्ट्रोज
|3,013
|2,083
|45%
|टिगोर
|488
|859
|-43%
|कर्व
|1,094
|5,101
|-79%
|हैरियर
|3,771
|1,374
|174%
|सफारी
|1,895
|1,563
|21%
टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो नेक्सन की नवंबर 2025 में 22,434 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। पंच की नवंबर 2025 में 18,753 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली। टियागो की नवंबर 2025 में 5,988 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,319 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ईयरली ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की नवंबर 2025 में 3,013 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की ईयरली ग्रोथ मिली।
टिगोर की नवंबर 2025 में 488 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 859 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ईयरली डिग्रोथ मिली। कर्व की नवंबर 2025 में 1,094 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,101 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हैरियर की नवंबर 2025 में 3,771 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,374 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 174% की ईयरली ग्रोथ मिली। सफारी की नवंबर 2025 में 1,895 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,563 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली।
