Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Sales November 2025 Nexon Dominate Punch, Safari, Harrier, Curvv
इस मॉडल ने अपनी ही कंपनी की कर्व, हैरियर, सफारी का कर दिया सूफड़ा साफ; बिक्री में बनी नंबर-1, ये पंच नहीं

इस मॉडल ने अपनी ही कंपनी की कर्व, हैरियर, सफारी का कर दिया सूफड़ा साफ; बिक्री में बनी नंबर-1, ये पंच नहीं

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीया बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। जिसमें कई इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

Dec 12, 2025 09:34 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीया बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। जिसमें कई इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस तरह इसने लगातार तीसरे महीने बाजी मारकर पंच को पीछे छोड़ दिया। नेक्सन की बिक्री ने ऐसी रफ्तार पकड़ा है जिसके सामने अब देश की कोई दूसरी कार भी नहीं टिक पा रही। दरअसल, पिछले 3 महीने से नेक्सन टाटा के साथ देश की भी नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। चलिए एक बार टाटा की नवंबर सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
मॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024YoY %
नेक्सन22,43415,32946%
पंच18,75315,43521%
टियागो5,9885,31913%
अल्ट्रोज3,0132,08345%
टिगोर488859-43%
कर्व1,0945,101-79%
हैरियर3,7711,374174%
सफारी1,8951,56321%
,

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari

Tata Safari

₹ 14.66 - 25.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 14 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो नेक्सन की नवंबर 2025 में 22,434 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। पंच की नवंबर 2025 में 18,753 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली। टियागो की नवंबर 2025 में 5,988 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,319 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ईयरली ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की नवंबर 2025 में 3,013 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की ईयरली ग्रोथ मिली।

read moreये भी पढ़ें:
अर्टिगा, कैरेंस का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई 7-सीटर, 18 दिसंबर को होगी लॉन्च

टिगोर की नवंबर 2025 में 488 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 859 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ईयरली डिग्रोथ मिली। कर्व की नवंबर 2025 में 1,094 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,101 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हैरियर की नवंबर 2025 में 3,771 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,374 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 174% की ईयरली ग्रोथ मिली। सफारी की नवंबर 2025 में 1,895 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,563 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।