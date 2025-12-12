इस मॉडल ने अपनी ही कंपनी की कर्व, हैरियर, सफारी का कर दिया सूफड़ा साफ; बिक्री में बनी नंबर-1, ये पंच नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीया बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। जिसमें कई इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

Dec 12, 2025 09:34 am IST

टाटा मोटर्स ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीया बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। जिसमें कई इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस तरह इसने लगातार तीसरे महीने बाजी मारकर पंच को पीछे छोड़ दिया। नेक्सन की बिक्री ने ऐसी रफ्तार पकड़ा है जिसके सामने अब देश की कोई दूसरी कार भी नहीं टिक पा रही। दरअसल, पिछले 3 महीने से नेक्सन टाटा के साथ देश की भी नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। चलिए एक बार टाटा की नवंबर सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY % नेक्सन 22,434 15,329 46% पंच 18,753 15,435 21% टियागो 5,988 5,319 13% अल्ट्रोज 3,013 2,083 45% टिगोर 488 859 -43% कर्व 1,094 5,101 -79% हैरियर 3,771 1,374 174% सफारी 1,895 1,563 21%

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो नेक्सन की नवंबर 2025 में 22,434 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। पंच की नवंबर 2025 में 18,753 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली। टियागो की नवंबर 2025 में 5,988 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,319 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ईयरली ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की नवंबर 2025 में 3,013 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की ईयरली ग्रोथ मिली।