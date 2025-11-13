अपनी ही पंच, हैरियर, सफारी के साथ कर्व को भी 'खा गई' ये कार, शान से बनी नंबर-1; ये टियागो या अल्ट्रोज नहीं

संक्षेप: टाटा की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप आमने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी के लिए पिछले 2 महीने से एक बार फिर नेक्सन नंबर-1 SUV बन गई है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये कंपनी के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन गई।

टाटा मोटर्स की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप आमने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी के लिए पिछले 2 महीने से एक बार फिर नेक्सन नंबर-1 SUV बन गई है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये कंपनी के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन गई। इस कार को पिछले महीने लगभग 50% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इसका 36.12% योगदान रहा। दूसरी तरफ, हैरियर को सबसे ज्यादा 130% की ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025 नं मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ईयरली ग्रोथ % मार्केट शेयर % 1 नेक्सन/EV 22,083 14,759 7,324 49.62 36.12 2 पंच/EV 16,810 15,740 1,070 6.8 27.5 3 टियागो/EV 8,850 4,682 4,168 89.02 14.48 4 हैरियर/EV 4,483 1,947 2,536 130.25 7.33 5 अल्ट्रोज 3,770 2,642 1,128 42.69 6.17 6 सफारी 2,510 2,086 424 20.33 4.11 7 कर्व/EV 1,432 5,351 -3,919 -73.24 2.34 8 टिगोर/EV 1,196 926 270 29.16 1.96 टोटल 61,134 48,133 13,001 27.01 100

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो नेक्सन/EV की अक्टूबर 2025 में 22,083 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 14,759 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,324 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.62% की सालाना ग्रोथ मिली। पंच/EV की अक्टूबर 2025 में 16,810 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 15,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,070 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.8% की सालाना ग्रोथ मिली।

टियागो/EV की अक्टूबर 2025 में 8,850 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 4,682 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,168 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 89.02% की सालाना ग्रोथ मिली। हैरियर/EV की अक्टूबर 2025 में 4,483 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 1,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,536 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 130.25% की सालाना ग्रोथ मिली।

अल्ट्रोज की अक्टूबर 2025 में 3,770 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,128 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.69% की सालाना ग्रोथ मिली। सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 424 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.33% की सालाना ग्रोथ मिली।