अपनी ही पंच, हैरियर, सफारी के साथ कर्व को भी 'खा गई' ये कार, शान से बनी नंबर-1; ये टियागो या अल्ट्रोज नहीं
टाटा मोटर्स की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप आमने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी के लिए पिछले 2 महीने से एक बार फिर नेक्सन नंबर-1 SUV बन गई है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये कंपनी के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन गई। इस कार को पिछले महीने लगभग 50% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इसका 36.12% योगदान रहा। दूसरी तरफ, हैरियर को सबसे ज्यादा 130% की ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।
|टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ईयरली ग्रोथ %
|मार्केट शेयर %
|1
|नेक्सन/EV
|22,083
|14,759
|7,324
|49.62
|36.12
|2
|पंच/EV
|16,810
|15,740
|1,070
|6.8
|27.5
|3
|टियागो/EV
|8,850
|4,682
|4,168
|89.02
|14.48
|4
|हैरियर/EV
|4,483
|1,947
|2,536
|130.25
|7.33
|5
|अल्ट्रोज
|3,770
|2,642
|1,128
|42.69
|6.17
|6
|सफारी
|2,510
|2,086
|424
|20.33
|4.11
|7
|कर्व/EV
|1,432
|5,351
|-3,919
|-73.24
|2.34
|8
|टिगोर/EV
|1,196
|926
|270
|29.16
|1.96
|टोटल
|61,134
|48,133
|13,001
|27.01
|100
टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो नेक्सन/EV की अक्टूबर 2025 में 22,083 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 14,759 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,324 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.62% की सालाना ग्रोथ मिली। पंच/EV की अक्टूबर 2025 में 16,810 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 15,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,070 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.8% की सालाना ग्रोथ मिली।
टियागो/EV की अक्टूबर 2025 में 8,850 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 4,682 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,168 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 89.02% की सालाना ग्रोथ मिली। हैरियर/EV की अक्टूबर 2025 में 4,483 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 1,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,536 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 130.25% की सालाना ग्रोथ मिली।
अल्ट्रोज की अक्टूबर 2025 में 3,770 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,128 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.69% की सालाना ग्रोथ मिली। सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 424 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.33% की सालाना ग्रोथ मिली।
कर्व/EV की अक्टूबर 2025 में 1,432 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 5,351 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,919 यूनिट कम बिकीं और इसे -73.24% की सालाना डिग्रोथ मिली। टिगोर/EV की अक्टूबर 2025 में 1,196 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 926 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 270 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 29.16% की सालाना ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
