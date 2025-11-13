Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Sales Breakup October 2025 Nexon Dominate Punch, Harrier, Safari, Curvv
अपनी ही पंच, हैरियर, सफारी के साथ कर्व को भी 'खा गई' ये कार, शान से बनी नंबर-1; ये टियागो या अल्ट्रोज नहीं

अपनी ही पंच, हैरियर, सफारी के साथ कर्व को भी 'खा गई' ये कार, शान से बनी नंबर-1; ये टियागो या अल्ट्रोज नहीं

संक्षेप: टाटा की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप आमने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी के लिए पिछले 2 महीने से एक बार फिर नेक्सन नंबर-1 SUV बन गई है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये कंपनी के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन गई।

Thu, 13 Nov 2025 03:16 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप आमने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी के लिए पिछले 2 महीने से एक बार फिर नेक्सन नंबर-1 SUV बन गई है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये कंपनी के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन गई। इस कार को पिछले महीने लगभग 50% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के कुल मार्केट शेयर में इसका 36.12% योगदान रहा। दूसरी तरफ, हैरियर को सबसे ज्यादा 130% की ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
नंमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरईयरली ग्रोथ %मार्केट शेयर %
1नेक्सन/EV22,08314,7597,32449.6236.12
2पंच/EV16,81015,7401,0706.827.5
3टियागो/EV8,8504,6824,16889.0214.48
4हैरियर/EV4,4831,9472,536130.257.33
5अल्ट्रोज3,7702,6421,12842.696.17
6सफारी2,5102,08642420.334.11
7कर्व/EV1,4325,351-3,919-73.242.34
8टिगोर/EV1,19692627029.161.96
टोटल61,13448,13313,00127.01100

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो नेक्सन/EV की अक्टूबर 2025 में 22,083 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 14,759 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,324 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.62% की सालाना ग्रोथ मिली। पंच/EV की अक्टूबर 2025 में 16,810 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 15,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,070 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.8% की सालाना ग्रोथ मिली।

टियागो/EV की अक्टूबर 2025 में 8,850 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 4,682 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,168 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 89.02% की सालाना ग्रोथ मिली। हैरियर/EV की अक्टूबर 2025 में 4,483 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 1,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,536 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 130.25% की सालाना ग्रोथ मिली।

अल्ट्रोज की अक्टूबर 2025 में 3,770 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,128 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.69% की सालाना ग्रोथ मिली। सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 424 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.33% की सालाना ग्रोथ मिली।

कर्व/EV की अक्टूबर 2025 में 1,432 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 5,351 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,919 यूनिट कम बिकीं और इसे -73.24% की सालाना डिग्रोथ मिली। टिगोर/EV की अक्टूबर 2025 में 1,196 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2024 में इसकी 926 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 270 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 29.16% की सालाना ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
