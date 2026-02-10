Hindustan Hindi News
इन 2 SUV के दम पर टाटा ने हथिया ली मार्केट, इस मॉडल के आगे नतमस्तक हुए सब; दूसरी पोजिशन पर ₹5.59 लाख वाली ये कार

संक्षेप:

जनवरी 2026 में टाटा ने 70,222 यूनिट पैसेंजर व्हीकल की घरेलू बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 46.07% ज्यादा है। वहीं, दिसंबर 2025 की तुलना में बिक्री में 40.31% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 10, 2026 06:05 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors Passenger Vehicles) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि कंपनी की पकड़ भारतीय बाजार में लगातार मजबूत हो रही है। SUV और EV पर फोकस करने की रणनीति का असर सीधे बिक्री के आंकड़ों में दिखाई दिया। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि जनवरी 2026 में टाटा की कौन-सी कार कितनी बिकी और किस मॉडल ने गेम बदल दिया?

जनवरी 2026 में टाटा की कुल बिक्री

जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स ने 70,222 यूनिट पैसेंजर व्हीकल की घरेलू बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 46.07% ज्यादा है। वहीं, दिसंबर 2025 की तुलना में बिक्री में 40.31% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। यह साफ संकेत है कि SUV और EV से भरा टाटा का पोर्टफोलियो ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है।

नेक्सन बनी टाटा की नंबर-1 कार

जनवरी 2026 में भी टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और नेक्सन ईवी (Nexon EV) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रहीं। इसकी कुल बिक्री 23,365 यूनिट रही। वहीं, YoY ग्रोथ 51.75% और MoM ग्रोथ 20.59% रही। नेक्सन (Nexon) लगातार देश की टॉप कॉम्पैक्ट SUV में शामिल है और पेट्रोल-डीजल के साथ EV ऑप्शन इसकी बड़ी ताकत बना हुआ है।

पंच (Punch) ने फिर दिखाया दम

टाटा पंच (Tata Punch) और पंच ईवी (Punch EV) ने भी मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। इसकी बिक्री 19,257 यूनिट रही। इसने 18.64% की YoY ग्रोथ और 20.51% की MoM ग्रोथ हासिल की। एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में पंच (Punch) टाटा की सबसे भरोसेमंद कार बन चुकी है।

टियागो (Tiago) ने दी जबरदस्त वापसी

हैचबैक सेगमेंट में टियागो (Tiago) और टियागो ईवी (Tiago EV) ने जनवरी में शानदार कमबैक किया। इसकी बिक्री 8,349 यूनिट तक पहुंच गई, जो 22.65% की YoY ग्रोथ और 43.31% की MoM ग्रोथ को दिखाती है। यह दिखाता है कि किफायती हैचबैक और इलेक्ट्रिक हैचबैक का कॉम्बिनेशन अब भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है।


सिएरा (Sierra) बनी नया स्टार

जनवरी 2026 में टाटा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज टाटा सिएरा (Tata Sierra) रही।इसकी बिक्री 7,003 यूनिट रही। यह सिएरा (Sierra) की पहली फुल मंथ सेल थी और इतने कम समय में इतनी बिक्री यह बताती है कि लॉन्च के बाद कार को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।

हैरियर और सफारी की मजबूत वापसी

बड़े SUV सेगमेंट में भी टाटा ने अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा हैरियर/ हैरियर ईवी (Tata Harrier / Harrier EV) की बिक्री 3,711 यूनिट रही। इसकी सेल में 149.40% की YoY ग्रोथ और 56.06% की MoM ग्रोथ देखने को मिली।

टाटा सफारी (Tata Safari) की बिक्री 2,375 यूनिट रही, जो इसकी बिक्री में 53.42% की सेल और 64.25% की MoM ग्रोथ है। बेहतर सप्लाई और लगातार मांग ने इन दोनों SUV को दोबारा रफ्तार दी है।

अल्ट्रोज, कर्व और टिगोर का हाल

टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) की 3,135 यूनिट (54.21% YoY ग्रोथ) रही। वहीं, कर्व (Curvv) और कर्व ईवी (Curvv EV) की सेल 1,666 यूनिट (50.91% MoM ग्रोथ) रही। टिगोर (Tigor) और टिगोर ईवी (Tigor EV) की सेल 1,361 यूनिट (MoM में अच्छी रिकवरी) रही।

जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की बिक्री यह साफ दिखाती है कि SUV और EV रणनीति पूरी तरह काम कर रही है। नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) अब भी कंपनी की रीढ़ बने हुए हैं, जबकि नई सिएरा (Sierra) ने लॉन्च होते ही बाजार में हलचल मचा दी है। मजबूत MoM ग्रोथ यह भी संकेत देती है कि आने वाले महीनों में टाटा की पैसेंजर व्हीकल सेल्स और तेज हो सकती है।

