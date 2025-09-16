Tata Sales Breakup Aug 2025 Nexon, Punch, Tiago, Altroz, Harrier, Curvv, Safari, Tigor, check details इस SUV ने टाटा को बनाया भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी, सबको यही वाली जम रही; हैरियर ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Sales Breakup Aug 2025 Nexon, Punch, Tiago, Altroz, Harrier, Curvv, Safari, Tigor, check details

इस SUV ने टाटा को बनाया भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी, सबको यही वाली जम रही; हैरियर ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

अगस्त 2025 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने मजबूती दिखाई और भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। कंपनी ने अगस्त में कुल 41,001 यूनिट्स बेचीं। कंपनी की बिक्री में नेक्सन और हैरियर ने शानदार रोल अदा किया है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
इस SUV ने टाटा को बनाया भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी, सबको यही वाली जम रही; हैरियर ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मिला-जुला महीना रहा। जहां कुल कार बिक्री 7.5% घटकर 3,27,719 यूनिट्स पर आ गई, वहीं टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने मजबूती दिखाई और भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। कंपनी ने अगस्त में कुल 41,001 यूनिट्स बेचीं। यह भले ही अगस्त 2024 के मुकाबले 7% कम है, लेकिन जुलाई 2025 से 4% ज्यादा है। मारुति, हुंडई के बाद टाटा इस रेस में महिंद्रा से आगे निकल गई।

ये भी पढ़ें:सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV टाटा पंच, पहले ₹6.20 लाख लगते थे; अब बस इतना लगेगा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 9.81 - 10.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नेक्सन बनी टाटा की शान

अगस्त 2025 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। 14,004 यूनिट्स की बिक्री के साथ टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी टॉप पोजिशन हासिल की। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 14% ज्यादा और जुलाई 2025 की तुलना में 9% ज्यादा रहा।

पंच की डिमांड घटी

जहां टाटा नेक्सन (Tata Nexon) चमकी, वहीं टाटा पंच (Tata Punch) ने निराश किया। इसने 10,704 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह सालाना आधार पर 32% और मासिक आधार पर 1% नीचे रही। माना जा रहा है कि इसका कारण साल के अंत में आने वाला पंच (Punch) फेसलिफ्ट है, जिसके चलते ग्राहक इंतजार कर रहे हैं।

टियागो और अल्ट्रोज

टियागो (Tiago) ने 5,250 यूनिट्स बेचीं, जो सालाना आधार पर 11% ज्यादा है, लेकिन जुलाई 2025 की तुलना में 6% कम है। वहीं, अल्ट्रोज (Altroz) की बिक्री 3,959 यूनिट्स रही, जिसमें 31% सालाना और 1% मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हैरियर ने तोड़े रिकॉर्ड

अगस्त 2025 में हैरियर (Tata Harrier) ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। 3,087 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह सालाना आधार पर 63% और मासिक आधार पर 39% ज्यादा रही। हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) के एडवेंचर वैरिएंट्स की खास डिमांड रही, जिसके चलते वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया।

कर्व और सफारी की बिक्री

टाटा कर्व (Curvv) की बिक्री 1,703 यूनिट्स पर सिमट गई, जो सालाना आधार पर 51% और मासिक आधार पर 15% कम है। वहीं, सफारी (Safari) की बिक्री 1,489 यूनिट्स रही। यह सालाना आधार पर 24% कम है, लेकिन जुलाई 2025 से 20% ज्यादा है।


टिगोर की बिक्री


टाटा टिगोर (Tata Tigor) ने अगस्त 2025 में कमजोर प्रदर्शन किया। इसकी सिर्फ 805 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 30% और मासिक आधार पर 17% कम है।

ये भी पढ़ें:गजब! टॉप-10 की लिस्ट में अकेले इस कंपनी की 8 कारें, इसके आगे सबकी बोलती बंद

अगस्त 2025 टाटा मोटर्स (Tata Motors) के लिए मिला-जुला महीना रहा। जहां नेक्सन (Nexon) और हैरियर (Harrier) ने कंपनी का नाम रोशन किया, वहीं पंच (Punch), कर्व (Curvv) और टिगोर (Tigor) जैसे मॉडल्स की बिक्री घट गई। लेकिन, त्योहारों के सीजन और GST 2.0 के नए दामों के साथ टाटा (Tata) आने वाले महीनों में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।