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नंबर-1 नेक्सन की फिर निकली हेकड़ी! ₹5.65 लाख की इस SUV ने छीन लिया ताज; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसमें पंच, नेक्सन, टियागो, हैरियर, कर्व और टिगोर शामिल हैं। कंपनी को बीते महीने साल-दर-साल के आधार पर 30% से ज्यादा की ग्रोथ मिली।

नंबर-1 नेक्सन की फिर निकली हेकड़ी! ₹5.65 लाख की इस SUV ने छीन लिया ताज; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

टाटा मोटर्स की अप्रैल 2026 की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसमें पंच, नेक्सन, टियागो, हैरियर, कर्व और टिगोर शामिल हैं। कंपनी को बीते महीने साल-दर-साल के आधार पर 30% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए इस बार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच रही। इस छोटी SUV ने एक बार फिर नेक्सन को पीछे छोड़कर अपनी नंबर-1 की पोजीशन हासिल कर ली। इन दोनों कारों के बीच करीब 1000 यूनिट का अंतर रहा। चलिए एक बार सभी मॉडल की सेल्स को देखते हैं।

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टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026
मॉडलअप्रैल 2026अप्रैल 2025ग्रोथ % YoY
पंच19,10712,4960.53
नेक्सन18,12615,4570.17
सिएरा7,3160
टियागो5,4888,277-34%
अल्ट्रोज2,5862,1720.19
हैरियर2,5451,0121.51
सफारी1,4671,3400.09
कर्व1,4033,149-55%
टिगोर9621,296-26%
टोटल59,00045,1990.31

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टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 53% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 17% की ग्रोथ मिली। सिएरा की अप्रैल 2026 में 7,316 यूनिट बिकीं। टियागो की अप्रैल 2026 में 5,488 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,277 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 34% की डिग्रोथ मिली।

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अल्ट्रोज की अप्रैल 2026 में 2,586 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,172 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 19% की ग्रोथ मिली। हैरियर की अप्रैल 2026 में 2,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,012 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 151% की ग्रोथ मिली। सफारी की अप्रैल 2026 में 1,467 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,340 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 9% की ग्रोथ मिली।

कर्व की अप्रैल 2026 में 1,403 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 3,149 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 55% की डिग्रोथ मिली। टिगोर की अप्रैल 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 26% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अप्रैल 2026 में कुल 59,000 यूनिट बेचीं। जबकि अप्रैल 2025 में कंपनी ने 45,199 यूनिट बेची तीं। इस तरह उसे साल दर साल के आधार पर 31% की ग्रोथ मिली।

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टाटा पंच का डिजाइन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी

2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,64,990 रुपए है। पंच फेसलिफ्ट चार कलर्स प्रिस्टिन व्हाइट, डेटोना ग्रे, सियानटैफिक (ब्लू), कैरमेल (येलो), बंगाल रूज (रेड) और कूर्ग क्लाउड्स (सिल्वर) में लॉन्च किया गया है।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

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नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। इसे 5-स्टार सेफ्टी भी मिली है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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