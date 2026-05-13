नंबर-1 नेक्सन की फिर निकली हेकड़ी! ₹5.65 लाख की इस SUV ने छीन लिया ताज; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसमें पंच, नेक्सन, टियागो, हैरियर, कर्व और टिगोर शामिल हैं। कंपनी को बीते महीने साल-दर-साल के आधार पर 30% से ज्यादा की ग्रोथ मिली।

टाटा मोटर्स की अप्रैल 2026 की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 6 मॉडल को इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसमें पंच, नेक्सन, टियागो, हैरियर, कर्व और टिगोर शामिल हैं। कंपनी को बीते महीने साल-दर-साल के आधार पर 30% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए इस बार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच रही। इस छोटी SUV ने एक बार फिर नेक्सन को पीछे छोड़कर अपनी नंबर-1 की पोजीशन हासिल कर ली। इन दोनों कारों के बीच करीब 1000 यूनिट का अंतर रहा। चलिए एक बार सभी मॉडल की सेल्स को देखते हैं।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026 मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 ग्रोथ % YoY पंच 19,107 12,496 0.53 नेक्सन 18,126 15,457 0.17 सिएरा 7,316 0 – टियागो 5,488 8,277 -34% अल्ट्रोज 2,586 2,172 0.19 हैरियर 2,545 1,012 1.51 सफारी 1,467 1,340 0.09 कर्व 1,403 3,149 -55% टिगोर 962 1,296 -26% टोटल 59,000 45,199 0.31

टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 53% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 17% की ग्रोथ मिली। सिएरा की अप्रैल 2026 में 7,316 यूनिट बिकीं। टियागो की अप्रैल 2026 में 5,488 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,277 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 34% की डिग्रोथ मिली।

अल्ट्रोज की अप्रैल 2026 में 2,586 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,172 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 19% की ग्रोथ मिली। हैरियर की अप्रैल 2026 में 2,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,012 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 151% की ग्रोथ मिली। सफारी की अप्रैल 2026 में 1,467 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,340 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 9% की ग्रोथ मिली।

कर्व की अप्रैल 2026 में 1,403 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 3,149 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 55% की डिग्रोथ मिली। टिगोर की अप्रैल 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 26% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अप्रैल 2026 में कुल 59,000 यूनिट बेचीं। जबकि अप्रैल 2025 में कंपनी ने 45,199 यूनिट बेची तीं। इस तरह उसे साल दर साल के आधार पर 31% की ग्रोथ मिली।

टाटा पंच का डिजाइन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी 2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,64,990 रुपए है। पंच फेसलिफ्ट चार कलर्स प्रिस्टिन व्हाइट, डेटोना ग्रे, सियानटैफिक (ब्लू), कैरमेल (येलो), बंगाल रूज (रेड) और कूर्ग क्लाउड्स (सिल्वर) में लॉन्च किया गया है।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।