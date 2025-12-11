टाटा की ये SUV बनी देश की नंबर-1 कार, दूसरे नंबर पर ₹5.49 लाख का ये मॉडल; इनके दम पर कंपनी की सेल 57,436 यूनिट के पार

संक्षेप: टाटा की ओर से नेक्सन SUV ने एक बार फिर से कमाल किया है। ये एसयूवी नवंबर 2025 में फिर से देश की नंबर-1 कार बनकर उभरी। नेक्सन ने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी टॉप किया है। वहीं, टाटा की सेल में दूसरे नंबर पर 5.49 लाख की पंच ने कब्जा जमाया। आइए बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 11, 2025 03:47 pm IST

टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस महीने 57,436 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 22% की मजबूत ग्रोथ है। इसके साथ ही टाटा भारत में पैसेंजर व्हीकल बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर रही। मारुति सुजुकी के बाद टाटा ने अपना पांव जमाते हुए महिंद्रा व हुंडई को पीछे छोड़ दिया। नवंबर में टाटा के आंकड़े एक दिलचस्प पैटर्न दिखाते हैं, जिसमें कुछ मॉडल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ ने गिरावट दर्ज की। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस महीने टाटा की कारों ने कैसा प्रदर्शन किया?

भारत की नंबर-1 कार

नवंबर 2025 में भी टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने कंपनी की कमान संभाली। इसकी सेल्स 22,434 यूनिट तक पहुंच गई, जो 46% (15,329 यूनिट से बढ़कर) की YoY ग्रोथ को दर्शाती है। ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। यह कार लगातार 2025 में सेल्स चार्ट में टॉप स्थान बनाए हुए है। अक्टूबर की तुलना में भी नेक्सन (Nexon) के नंबर हल्के से बढ़े हैं।

मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY ग्रोथ नेक्सन 22,434 15,329 46% पंच 18,753 15,435 21% टियागो 5,988 5,319 13% अल्ट्रोज 3,013 2,083 45% टिगोर 488 859 -43% कर्व 1,094 5,101 -79% हैरियर 3,771 1,374 174% सफारी 1,895 1,563 21%

माइक्रो SUV सेगमेंट की बादशाह पंच

टाटा पंच (Tata Punch) ने नवंबर में बेहतरीन सेल्स हासिल की है। इसकी सेल्स 18,753 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, YoY ग्रोथ 21% तक रही। टाटा पंच (Punch) और नेक्सन (Nexon) ने मिलकर टॉप-2 सेलिंग फ्रंटलाइन बनाई है। दोनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और नवंबर में भी यह ट्रेंड जारी रहा।

टियागो (Tiago) और अल्ट्रोज (Altroz) की धीमी रफ्तार

फेस्टिव सीजन के बाद छोटी हैचबैक कारों की डिमांड थोड़ी कम रही है और इसका असर टियागो (Tiago) व अल्ट्रोज (Altroz) पर दिखा। टियागो (Tiago) ने नवंबर में 5,988 यूनिट की सेल्स हासिल की और अक्टूबर की तुलना में (8,850 यूनिट) गिरावट दर्ज की है। हालांकि, YoY सेल में वृद्धि हुई है, लेकिन MoM में तेज गिरावट आई है।

टाटा अल्ट्रोज (Altroz) की नवंबर सेल्स 3,013 यूनिट तक पहुंच गई। ये YoY ग्रोथ थी, लेकिन MoM गिरावट दर्ज की गई। त्योहारों के बाद सामान्य होने वाली डिमांड इसका कारण है।

टिगोर (Tigor) और कर्व (Curvv) की बिक्री में बड़ी गिरावट

टिगोर (Tigor) की बात करें तो नवंबर में इसकी बिक्री 488 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, YoY और MoM दोनों में तेज गिरावट देखी गई है। सेडान सेगमेंट में कम होते ग्राहक इसका मुख्य कारण हैं।

टाटा कर्व (Curvv) की बात करें तो नवंबर की सेल्स 1,094 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, हैरियर (Harrier) ने पिछले महीने सबसे बड़ी वापसी की, जो 174% की उछाल है। टाटा हैरियर (Tata Harrier) नवंबर की सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज करने वाली कार रही। इसकी सेल्स 3,771 यूनिट रही, जो 174% की YoY ग्रोथ है। पिछले साल इसकी 1,374 यूनिट सेल हुई। हालांकि, अक्टूबर से थोड़ा कम है, लेकिन YoY में बेहद शानदार प्रदर्शन रहा।

सफारी (Safari) रही मजबूत परफॉर्मर