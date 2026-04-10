टाटा ने इस SUV को कर दिया महंगा, अब ₹22000 तक ज्यादा खर्च होंगे; ग्राहकों के लिए एक गुड न्यूज भी आई

Apr 10, 2026 11:02 am IST

कीमतों में यह बढ़ोतरी डीजल वैरिएंट बड़ी रेंज पर लागू की गई है। इस रेंज में स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकंप्लिश्ड वैरिएंट शामिल हैं। साथ ही, इनके प्लस, डार्क और स्टील्थ एडिशन वैरिएंट पर भी नई कीमतें लागू होंगी। SUV के मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शंस पर इसका असर पड़ा है।

टाटा मोटर्स ने अप्रैल में अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान किया था। अब इसका असर कंपनी के पोर्टफोलियो पर दिखने लगता है। दरअसल, कंपनी ने अपनी प्रीमियम सफारी SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सफारी के डीजल वैरिएंट की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी वैरिएंट के आधार पर लगभग 8,700 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की गई है। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर ये है कि कंपनी सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतो में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।

कीमतों में यह बढ़ोतरी डीजल वैरिएंट बड़ी रेंज पर लागू की गई है। इस रेंज में स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकंप्लिश्ड वैरिएंट शामिल हैं। साथ ही, इनके प्लस, डार्क और स्टील्थ एडिशन वैरिएंट पर भी नई कीमतें लागू होंगी। SUV के मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शंस पर इसका असर पड़ा है। कंपनी ने हायर वैरिएंट की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी की है। वहीं, कम स्पेसिफिकेशंस वाले वैरिएंट की कीमतों में कम इजाफा हुआ है।

सफारी का नया मॉडल जल्द आएगा

टाटा मोटर्स ने सफारी SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की सफारी लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है। नई जनरेशन की सफारी को इंटरनली तौर पर लियो कोडनेम दिया गया है।

टाटा सफारी में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे गजब फीचर्स मिलते हैं। स्टील्थ एडिशन SUV के इंटीरियर में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम फील देता है। उम्मीद है कि नया मॉडल ज्यादा टेक फीचर्स से लैस होगा।