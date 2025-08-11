tata safari is available for more than rs 100000 cheaper in august 2025 लपक लो डील! ₹100000 से ज्यादा घट गई टाटा के इस धांसू SUV की कीमत; मौका सिर्फ अगस्त तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata safari is available for more than rs 100000 cheaper in august 2025

लपक लो डील! ₹100000 से ज्यादा घट गई टाटा के इस धांसू SUV की कीमत; मौका सिर्फ अगस्त तक वैलिड

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने कई मॉडलों पर बंपर छूट ऑफर कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी यह डिस्काउंट दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:21 AM
share Share
Follow Us on
लपक लो डील! ₹100000 से ज्यादा घट गई टाटा के इस धांसू SUV की कीमत; मौका सिर्फ अगस्त तक वैलिड

देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने कई मॉडलों पर बंपर छूट ऑफर कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी यह डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि टाटा सफारी खरीदने पर ग्राहक इस दौरान 1.05 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरी छूट भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा सफारी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

टाटा सफारी में ग्राहकों को ADAS लेवल-2 जैसी हाई-टेक सेफ्टी टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच का टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ), डिजिटल मीटर, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम लेदर सीट कवर जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, म्यूजिक लवर्स के लिए JBL का 9-स्पीकर सिस्टम, ऑटो डिमिंग मिरर, मल्टी-जोन एसी और एंबियंट लाइटिंग भी है जो केबिन को एकदम लग्जरी फील देती है।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 2.0-लीटर Kryotec टर्बो-डीजल इंजन मिलता है। एसयूवी का इंजन 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ग्राहकों को एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। भारतीय मार्केट में टाटा सफारी की एक्स-शोरूम कीमत 15.50 लाख से लेकर 27.44 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।