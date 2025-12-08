मार्केट का गेम बदलने आ रही ये 4 धांसू SUV, सबका लॉन्च डेट है कंफर्म; जान लीजिए एंट्री की तारीख

संक्षेप: भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अगले 60 दिनों में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। बता दें कि जनवरी 2026 के अंत तक कम-से-कम चार बड़ी एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं। इन अपकमिंग लॉन्च की तारीखें कंपनियों ने तय कर दी हैं।

Dec 08, 2025 10:17 am IST

भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अगले 60 दिनों में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। बता दें कि जनवरी 2026 के अंत तक कम-से-कम चार बड़ी एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं। इन अपकमिंग लॉन्च की तारीखें कंपनियों ने तय कर दी हैं। सबसे पहले टाटा अपनी सफारी और हैरियर को बिल्कुल नए पेट्रोल इंजन के साथ पेश करेगी। वहीं, नेक्स्ट जेनरेशन किआ सेल्टोस भी अपना डेब्यू करेगी। इसके बाद रेनॉल्ट नई डस्टर को वापस भारत में लॉन्च करेगी। ये लॉन्च इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये चारों एसयूवी भारतीय मार्केट में काफी पॉपुलर रही हैं।

टाटा सफारी एंड हैरियर पेट्रोल टाटा सफारी और हैरियर को आगामी 9 दिसंबर को बिल्कुल नए पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी। कंपनी इनमें अपना नया 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन देने जा रही है। यह इंजन टाटा के Hyperion सीरीज का है जो पहली बार सिएरा में दिखा था। कंपनी का दावा है कि यह इंजन रिफाइंड परफॉर्मेंस देगा और ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाएगा। इसमें डुअल-क्लच ऑटोमैटिक या टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट किआ की मिड-साइज एसयूवी सेल्टोस का न्यू जनरेशन मॉडल 10 दिसंबर को लॉन्च होगा। कंपनी इसके डिजाइन की झलक पहले ही दिखा चुकी है। नई सेल्टोस में बिल्कुल नया फ्रंट ग्रिल, बदले हुए LED हेडलैम्प और DRL के साथ ही नए LED टेललैम्प देखने को मिलेंगे। पूरी डिजाइन फिलॉस्फी अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव और मॉडर्न होगी। हालांकि, इंटीरियर और इंजन ऑप्शंस का खुलासा अभी नहीं हुआ है।