इसे कहते हैं फेस्टिव डिस्काउंट! ₹75000 तक सस्ती मिल रही टाटा की ये SUV; जानिए कीमत और फीचर्स की डिटेल्स

टाटा मोटर्स अक्टूबर, 2025 के दौरान अपने कई मॉडलों पर बंपर छूट ऑफर कर रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:15 PM
टाटा मोटर्स अक्टूबर, 2025 के दौरान अपने कई मॉडलों पर बंपर छूट ऑफर कर रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि इस दौरान टाटा सफारी के MY 2024 पर ग्राहक अधिकतम 75,000 रुपये जबकि MY 2025 पर 50,000 रुपये तक की बचत कर सकत हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरी छूट भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा सफारी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

टाटा सफारी में ग्राहकों को ADAS लेवल-2 जैसी हाई-टेक सेफ्टी टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच का टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ), डिजिटल मीटर, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम लेदर सीट कवर जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, म्यूजिक लवर्स के लिए JBL का 9-स्पीकर सिस्टम, ऑटो डिमिंग मिरर, मल्टी-जोन एसी और एंबियंट लाइटिंग भी है जो केबिन को एकदम लग्जरी फील देती है।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 2.0-लीटर Kryotec टर्बो-डीजल इंजन मिलता है। एसयूवी का इंजन 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ग्राहकों को एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद भारतीय मार्केट में टाटा सफारी की एक्स-शोरूम कीमत 14.66 लाख रुपये से शुरू होती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

