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अगले 12 महीनों में भारत में लॉन्च होंगी ये नई इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के भी धांसू प्रोडक्ट

By Kumar Prashant Singh
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आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा एमजी मोटर, हुंडई और मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। इन नई कारों का लॉन्च अगले 12 महीनों हो सकता है।

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इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ महीनों में कई इलेक्ट्रिक वीइकल्स की मार्केट में एंट्री हुई है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा एमजी मोटर, हुंडई और मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। इन नई कारों का लॉन्च अगले 12 महीनों हो सकता है। इनमें थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर इलेक्ट्रिक एमपीवी और कॉम्पैक्ट EV तक शामिल हैं।

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JSW MG Motor India की MG Hector Tomahawk को 26 अगस्त को इसके प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च किया जाएगा। यह एसयूवी चीन में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होगी। इसके बाद इसका plug-in हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है। ईवी वर्जन में आगे की तरफ लगा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलने की संभावना है, जो 134hp और 200Nm का आउटपुट देगा। इसमें 56.7kWh LFP बैटरी पैक मिल सकता है। इस सेटअप के साथ एसयूनी की टॉप स्पीड करीब 160kmph और रेंज लगभग 500km होने की उम्मीद है।

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नई Tata Tigor.ev

टाटा मोटर्स इस साल के आखिर तक Tigor.ev का बड़ा अपडेट ला सकती है। दिसंबर 2017 में इसकी कमर्शियल डिलिवरी शुरू होने के बाद यह इलेक्ट्रिक सेडान का सबसे बड़ा फेसलिफ्ट होगा। नई Tigor.ev में ज्यादा स्लीक हेडलैंप्स, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नए बंपर्स और अपडेटेड डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। मेकैनिकली इसकी किसी भी बदलाव की उम्मीद काफी कम है।

Maruti Suzuki YMC

मारुति सुजुकी अगले साल की पहले 6 महीनों में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च कर सकती है, जिसका इंटरनल कोडनेम YMC है। स्पाई शॉट्स से पता चला है कि यह एसयूवी इंस्पायर्ड डिजाइन वाली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी होगी और इसका मुकाबला Kia Carens Clavis EV से हो सकता है। YMC, e Vitara वाले प्लैटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। इसमें e Vitara वाला बैटरी पैक और पावरट्रेन ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज करीब 500km तक हो सकती है।

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Tata Safari.ev

टाटा मोटर्स अगले कुछ महीनों में अपनी बड़ी थ्री-रो एसयूवी सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। फिलहाल सफारी और ऑल्ट्रोज कंपनी के दो ऐसे मॉडल हैं जिनका EV वर्जन उपलब्ध नहीं हैं। इलेक्ट्रिक सफारी को बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर लाया जाएगा। इसका मुकाबला Mahindra XEV 9S और MG Hector Tomahawk EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से हो सकता है। सफारी ईवी में हैरियर ईवी जैसा बैटरी पैक ऑप्शन और पावरट्रेन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसे standard-range RWD, long-range RWD और long-range AWD वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। वेरिएंट के आधार पर इसकी ड्राइविंग रेंज करीब 600km तक हो सकती है।

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Hyundai HE1i EV

हुंडई भी Tata Nexon.ev और Mahindra XUV 3XO EV को टक्कर देने के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी पर काम कर रही है। इसका कोडनेम HE1i बताया जा रहा है। इसमें बॉक्सी और रगेड डिजाइन के साथ पैरामेट्रिक पिक्सल-इंस्पायर्ड लाइटिंग, फ्लश-फिटेड डोर हैंडल और ऐरो-एफिशिएंट अलॉय व्हील्स जैसे मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट मिल सकते हैं। हुंडई इस EV को दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश कर सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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