जनवरी में आ सकती है सफारी EV, 80 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद; महिंद्रा XEV 9S से मुकाबला
सफारी EV के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, फिर भी माना जा रहा है कि ये कंपनी की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कार होगी। लॉन्च होने के बाद यह टाटा की नई फ्लैगशिप EV भी बन जाएगी। सफारी EV को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इस पर हैरियर EV को भी तैयार किया गया है।
टाटा मोटर्स का देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास सेगमेंट का करीब 40% मार्केट शेयर है। कहने को इस सेगमेंट में मारुति, महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ कई विदेशी ब्रांड भी शामिल हैं। टाटा की सफलता के पीछे उसका बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। अब कंपनी इस में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी जनवरी 2027 तक सफारी EV को लॉन्च कर सकती है। भारतीय बाजार में ये महिंद्रा XEV 9S और हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर टॉमहॉक EV से सीधा कॉम्पटीशन करेगी।
सफारी EV के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, फिर भी माना जा रहा है कि ये कंपनी की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कार होगी। लॉन्च होने के बाद यह टाटा की नई फ्लैगशिप EV भी बन जाएगी। सफारी EV को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इस पर हैरियर EV को भी तैयार किया गया है। हैरियर EV की तरह सफारी EV को भी 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक में पेश किया जा सकता है।
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रिपोर्ट्स से इस बात का भी पता चलता है कि सफारी EV में बड़े 80 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिल सकता है। इसे टॉप ट्रिम्स के साथ पेश किया जा सकता है। इस बैटरी पैक के साथ सफारी EV सभी टाटा इलेक्ट्रिक कारों में हाइएस्ट रेंज दे सकती है। बड़ा बैटरी पैक इस SUV को लंबी दूरी और इंटरसिटी यात्राओं के लिए बेहतर बना देगा। मौजूदा 75 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज RWD पर 627Km की रेंज देता है। AWD वैरिएंट के साथ रेंज 622Km है।
80 kWh बैटरी पैक की भी संभावना
अपकमिंग सफारी EV अपने 80 kWh बैटरी पैक के साथ, महिंद्रा XEV 9S के टॉप वैरिएंट में मिलने वाले 79 kWh बैटरी पैक से आगे निकल जाएगी। सफारी EV के लिए एक और फायदा यह है कि इसे RWD और AWD दोनों फॉर्मेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। सफारी EV के परफॉर्मेंस नंबर हैरियर EV के समान हो सकते हैं। RWD वैरिएंट सिंगल मोटर सेटअप के साथ आता है, जो 238 PS और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हैरियर EV AWD (QWD) में 158 PS फ्रंट मोटर और 238 PS रियर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है। इसका टॉर्क आउटपुट 504 Nm है। MG हेक्टर टॉमहॉक EV में 69.2 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो 517 Km तक की रेंज देता है।
सफारी EV का डिजाइन और फीचर्स
सफारी EV में कई ईवी-स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बंद ग्रिल, एयरो-ऑप्टीमाइज्ड एलॉय व्हील और स्पेशल बैजिंग एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। लाइटिंग सेटअप को फ्रेश लुक दिया जा सकता है। साथ ही, कुछ नए कलर ऑप्शन शामिल किए जा सकते हैं। सफारी EV के ज्यादातर फीचर्स इसके ICE मॉडल से ही लिए जा सकते हैं। इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक पावर्ड टेलगेट, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, लेवल 2 ADAS सुइट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें