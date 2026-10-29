जनवरी में आ सकती है सफारी EV, 80 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद; महिंद्रा XEV 9S से मुकाबला

सफारी EV के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, फिर भी माना जा रहा है कि ये कंपनी की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कार होगी। लॉन्च होने के बाद यह टाटा की नई फ्लैगशिप EV भी बन जाएगी। सफारी EV को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इस पर हैरियर EV को भी तैयार किया गया है।

जनवरी में आ सकती है सफारी EV

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Tata Safari EV

टाटा मोटर्स का देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास सेगमेंट का करीब 40% मार्केट शेयर है। कहने को इस सेगमेंट में मारुति, महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ कई विदेशी ब्रांड भी शामिल हैं। टाटा की सफलता के पीछे उसका बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। अब कंपनी इस में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी जनवरी 2027 तक सफारी EV को लॉन्च कर सकती है। भारतीय बाजार में ये महिंद्रा XEV 9S और हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर टॉमहॉक EV से सीधा कॉम्पटीशन करेगी।

सफारी EV के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, फिर भी माना जा रहा है कि ये कंपनी की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कार होगी। लॉन्च होने के बाद यह टाटा की नई फ्लैगशिप EV भी बन जाएगी। सफारी EV को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इस पर हैरियर EV को भी तैयार किया गया है। हैरियर EV की तरह सफारी EV को भी 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक में पेश किया जा सकता है।

रिपोर्ट्स से इस बात का भी पता चलता है कि सफारी EV में बड़े 80 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिल सकता है। इसे टॉप ट्रिम्स के साथ पेश किया जा सकता है। इस बैटरी पैक के साथ सफारी EV सभी टाटा इलेक्ट्रिक कारों में हाइएस्ट रेंज दे सकती है। बड़ा बैटरी पैक इस SUV को लंबी दूरी और इंटरसिटी यात्राओं के लिए बेहतर बना देगा। मौजूदा 75 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज RWD पर 627Km की रेंज देता है। AWD वैरिएंट के साथ रेंज 622Km है।

80 kWh बैटरी पैक की भी संभावना

अपकमिंग सफारी EV अपने 80 kWh बैटरी पैक के साथ, महिंद्रा XEV 9S के टॉप वैरिएंट में मिलने वाले 79 kWh बैटरी पैक से आगे निकल जाएगी। सफारी EV के लिए एक और फायदा यह है कि इसे RWD और AWD दोनों फॉर्मेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। सफारी EV के परफॉर्मेंस नंबर हैरियर EV के समान हो सकते हैं। RWD वैरिएंट सिंगल मोटर सेटअप के साथ आता है, जो 238 PS और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हैरियर EV AWD (QWD) में 158 PS फ्रंट मोटर और 238 PS रियर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है। इसका टॉर्क आउटपुट 504 Nm है। MG हेक्टर टॉमहॉक EV में 69.2 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो 517 Km तक की रेंज देता है।