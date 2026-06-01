लॉन्च से पहले रोड्स पर दिखी Tata Safari EV, बहुत जल्द हो सकती है लॉन्च, रेंज कमाल की

Tata Safari EV का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टाटा सफारी को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। । सफारी EV कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी।

Tata Safari EV का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की यह ईवी जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है। टाटा सफारी को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक SUV Harrier EV की तरह इंडिपेंडेंट मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन के साथ आएगी। सफारी EV कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसकी टक्कर Mahindra XEV 9S जैसी थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV से होगी।

Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी सफारी ईवी टेस्टिंग के दौरान दिखी सफारी EV का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा पेट्रोल-डीजल सफारी जैसा नजर आता है। हालांकि, पीछे एग्जॉस्ट पाइप का न होना और हैरियर EV जैसा रियर सस्पेंशन सेटअप इस बात को कन्फर्म करता है कि यह SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है। खास बात यह है कि सफारी EV भी हैरियर EV की तरह Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। सफारी EV में साइड स्टेप्स भी हैं, जबकि मौजूदा ICE सफारी में यह फीचर नहीं मिलता। हालांकि, हेवी कैमोफ्लाज के कारण एसयूवी के बाकी डिजाइन डिटेल्स साफ नहीं दिखीं, लेकिन उम्मीद है कि इसका लुक काफी हद तक मौजूदा सफारी जैसा ही रहेगा। इसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन के अलॉय वील्स और EV-बैजिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक और ICE मॉडल के शेप और डायमेंशन लगभग एक जैसे ही रहने की संभावना है।

मौजूदा सफारी से काफी मिलता-जुलता हो सकता है इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो सफारी EV का केबिन भी मौजूदा सफारी से काफी मिलता-जुलता हो सकता है। हालांकि, टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की तरह इसमें अलग केबिन थीम दी जा सकती है। इसके साथ आपको कंपनी का नया TiDAL (Tata Intelligent Digital Architecture Layer) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर मिलेगा, जिसकी मदद से कई एडवांस फीचर्स उपलब्ध होंगे। इनमें ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स, ऑटो पार्क असिस्ट, समन मोड, लो-स्पीड क्रूज कंट्रोल, UPI बेस्ड इन-कार पेमेंट सर्विस और 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

पावरट्रेन और रेंज पावरट्रेन और बैटरी पैक की बात करें, तो टाटा मोटर्स ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। हालांकि, माना जा रहा है कि सफारी EV में वही 65kWh और 75kWh बैटरी पैक दिए जाएंगे जो हैरियर EV में उपलब्ध हैं। इसके साथ बड़े बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स में ड्यूल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव (AWD) सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। हैरियर EV के रियर-वील-ड्राइव (RWD) वर्जन में 238hp की पावर और 315Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं, AWD वेरिएंट में आगे की तरफ 116hp की अडिशनल मोटर है, जिससे ओवरऑल पावर बढ़कर 354hp और टॉर्क 504Nm तक पहुंच जाता है।