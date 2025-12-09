दिसंबर की ये डील हमेशा याद रहेगी! टाटा की ये SUV इस महीने हो गई इतने लाख सस्ती, लेने से पहले देख लो

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2025 के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी साल खत्म होने के मौके पर अपनी सफारी SUV पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है।

Dec 09, 2025 01:54 pm IST

टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2025 के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी साल खत्म होने के मौके पर अपनी सफारी SUV पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है। इलेक्ट्रिक वैरिएंट पर भी कंपनी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस SUV में 170hp पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। सफारी की एक्स-शोरूम कीमतें 14.66 लाख रुपए से 25.96 लाख रुपए के बीच है। इसमें डार्क और स्टील्थ वैरिएंट भी शामिल हैं।

टाटा सफारी के डिस्काउंट की बात करें तो इस SUV के हायर-स्पेक वैरिएंट पर 75,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, आप पुराना MY2025 मॉडल सिलेक्ट करते हैं तब आपको 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। दरअसल, ईयरएंड में लाखों का डिस्काउंट मिलने की बड़ी वजह ये है कि दिसंबर आने से पहले ही लगभग सभी कंपनियां कार का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो 2025 में तैयार होती है, वो जनवरी 2026 लगते ही में एक साल पुरानी हो जाती है। इस वजह से जनवरी में ऐसी कार को खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिलते। ऐसे में डीलर्स स्टॉक खाली करने के चलते MY2025 पर लाखों का डिस्काउंट देते हैं।

न्यू जेन सफारी जल्द होगी लॉन्च टाटा मोटर्स ने सफारी SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की सफारी लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है।

टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन के में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे गजब फीचर्स मिलते हैं। स्टील्थ एडिशन SUV के इंटीरियर में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम फील देता है।