फौरन लपक लो डील! 5-स्टार सेफ्टी वाली इस टाटा SUV पर आया ₹75000 का डिस्काउंट; ऑफर मई तक वैलिड
टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी ग्राहकों को टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है।
अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी टाटा सफारी (Tata Safari) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टाटा सफारी पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा सफारी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
टाटा सफारी डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो यह देखने में काफी मस्कुलर और प्रीमियम लगती है। इसमें स्मार्ट एलईडी डीआरएल, बड़ी ग्रिल और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कार के अंदर घुसते ही आपको लग्जरी का अहसास होता है। इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। टाटा ने इसमें 'बॉस मोड' भी दिया है जिससे पीछे बैठने वाला यात्री अपनी सुविधा के अनुसार आगे वाली सीट को एडजस्ट कर सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Toyota Innova Hycross
₹ 18.86 - 30.83 लाख
Toyota Innova Crysta
₹ 18.85 - 25.67 लाख
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस के मामले में सफारी का कोई जवाब नहीं है। इसमें 2.0-लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है, जो 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है। इससे शहर की भीड़ हो या हाईवे की रफ्तार, दोनों जगह ड्राइविंग का मजा बना रहता है। इसके मैनुअल वैरिएंट में करीब 16 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक में 14 किमी/लीटर तक का माइलेज मिल जाता है।
5-स्टार से लैस है एसयूवी
टाटा सफारी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सेफ्टी है। इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में '5-स्टार रेटिंग' मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है। सेफ्टी के लिए इसमें ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसा मॉडर्न फीचर दिया गया है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा 7-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स ड्राइवर और पैसेंजर्स को हर तरफ से सुरक्षित रखते हैं।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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