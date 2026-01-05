भूल जाओ दिसंबर 2025... जनवरी में कंपनी ने इस SUV पर डिस्काउंट बढ़ा दिया, ₹1.25 लाख का फायदा

संक्षेप: टाटा मोटर्स जनवरी 2026 में अपनी फ्लैगशिप सफारी SUV पर ग्राहकों के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इस कार को खरीदन पर 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे पहले दिसंबर में कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही थी।

Jan 05, 2026 06:44 am IST

टाटा मोटर्स जनवरी 2026 में अपनी फ्लैगशिप सफारी SUV पर ग्राहकों के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इस कार को खरीदन पर 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे पहले दिसंबर में कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही थी। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम SUVs में से एक है। इस SUV में 170hp पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। सफारी की एक्स-शोरूम कीमतें 14.66 लाख रुपए से 25.96 लाख रुपए के बीच है। इसमें डार्क और स्टील्थ वैरिएंट भी शामिल हैं।

न्यू जेन सफारी जल्द होगी लॉन्च टाटा मोटर्स ने सफारी SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की सफारी लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है। नई जनरेशन की सफारी को इंटरनली तौर पर लियो कोडनेम दिया गया है।

टाटा सफारी में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे गजब फीचर्स मिलते हैं। स्टील्थ एडिशन SUV के इंटीरियर में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम फील देता है। उम्मीद है कि नया मॉडल ज्यादा टेक फीचर्स से लैस होगा।