जीएसटी छूट का फायदा; एक झटके में ₹1.43 लाख तक सस्ती हो गई टाटा की ये SUV; जानिए किस वैरिएंट पर कितनी बचत

टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप एसयूवी सफारी (Safari) अब खरीदारों के लिए और भी ज्यादा किफायती हो गई है। बता दें कि GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने इस प्रीमियम एसयूवी की कीमतों में बड़ी कटौती की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:48 PM
निकट भविष्य में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप एसयूवी सफारी (Safari) अब खरीदारों के लिए और भी ज्यादा किफायती हो गई है। बता दें कि GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने इस प्रीमियम एसयूवी की कीमतों में बड़ी कटौती की है जिससे ग्राहकों को वैरिएंट्स वाइज 84,000 से लेकर 1.43 लाख रुपये तक की बचत का फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा सफारी पर मिल रहे जीएसटी छूट और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा सफारी वैरिएंट्सजीएसटी छूट रुपये में
Safari Smart84,000
Safari Smart (O)88,000
Safari Pure94,000
Safari Pure (O)96,000
Safari Pure +1,03,000
Safari Pure + S1,05,000
Safari Pure + (AT)1,07,000
Safari Pure + S (AT) 1,08,000
Safari Adventure1,08,000
Safari Adventure +1,18,000
Safari Adventure + A1,24,000
Safari Adventure + (AT)1,26,000
Safari Accomplished DT1,29,000
Safari Adventure + A (AT)1,31,000
Safari Accomplished + DT1,35,000
Safari Accomplished + 6S DT1,36,000
Safari Accomplished DT (AT)1,36,000
Safari Accomplished + DT (AT)1,43,000
Safari Accomplished + 6S DT (AT)1,43,000

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

टाटा सफारी में ग्राहकों को ADAS लेवल-2 जैसी हाई-टेक सेफ्टी टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच का टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ), डिजिटल मीटर, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम लेदर सीट कवर जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, म्यूजिक लवर्स के लिए JBL का 9-स्पीकर सिस्टम, ऑटो डिमिंग मिरर, मल्टी-जोन एसी और एंबियंट लाइटिंग भी है जो केबिन को एकदम लग्जरी फील देती है।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 2.0-लीटर Kryotec टर्बो-डीजल इंजन मिलता है। एसयूवी का इंजन 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ग्राहकों को एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं।

Tata Motors Car Tata Motors Auto News Hindi

