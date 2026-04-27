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TATA की इन दो छोटी SUV के लिए मची लूट, सेल में सबसे आगे, मारुति सुजुकी ने भी किया कमाल

Apr 27, 2026 02:00 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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 मार्च 2026 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट का बादशाह टाटा मोटर्स रहा। सेल्स के मामले में कंपनी की दो एसयूवी टॉप टू पोजिशन पर रहीं। लिस्ट में ब्रेजा को तीसरा स्थान मिला। आइए जानते हैं डीटेल।

TATA की इन दो छोटी SUV के लिए मची लूट, सेल में सबसे आगे, मारुति सुजुकी ने भी किया कमाल

सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में तगड़ा कॉम्पिटिशन चलता है और मार्च 2026 में इस सेगमेंट का बादशाह टाटा मोटर्स रहा है। कंपनी की दो एसयूवी टॉप टू पोजिशन पर रहीं। इन एसयूवी का नाम Tata Punch और Tata Nexon है। टाटा पंच इस सेगमेंट में सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल बनकर उभरा, जिसकी सेल 20,977 यूनिट रही। पिछले साल मार्च में बेची गई 17,714 यूनिट के मुकाबले इसमें 18 प्रतिशत की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर टाटा नेक्सन रही, जिसकी 19,810 यूनिट्स बेची गईं। पिछले साल इसी महीने में बेची गई 16,366 यूनिट्स के मुकाबले इसमें 21 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। नेक्सन टाटा के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है क्योंकि इसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन उपलब्ध हैं।

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तीसरे और चौथे नंबर पर मारुति का दबदबा

मारुति सुजुकी की ब्रेजा सेल्स में तीसरे और फ्रॉन्क्स चौथे पोजिशन पर रही। ब्रेजा की 16,130 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की 16,546 यूनिट्स की तुलना में 3 प्रतिशत की गिरावट है। मामूली गिरावट के बावजूद, यह सेगमेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं, फ्रॉन्क्स की 15,540 यूनिट्स की सेल हुई। पिछले साल यह 13,669 यूनिट्स थीं, यानी इस साल फ्रॉन्क्स की सेल में 14 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।

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किआ सॉनेट की सेल में 56 पर्सेंट की ग्रोथ

मार्च 2026 में किआ सॉनेट की 12,012 यूनिट्स की सेल के साथ 5वें पोजिशन पर रही। पिछले साल इस दौरान सॉनेट की 7,705 यूनिट्स बिकी थीं, जो 56 प्रतिशत की अच्छी ग्रोथ है। वेन्यू की बात करें, तो इसकी सेल 11,147 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की 10,441 यूनिट्स से 7 प्रतिशत अधिक है। महिंद्रा की XUV 3XO 9,199 यूनिट्स की सेल के साथ 7वें स्थान पर रही, जो पिछले साल की 7,055 यूनिट्स से 30 प्रतिशत अधिक है।

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10वें स्थान पर रहा टोयोटा का सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट

हुंडई की एक्सटर ने एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी और 6,478 यूनिट्स के साथ आठवें स्थान पर रही, जबकि पिछले साल इसकी 5,901 यूनिट्स बिकी थीं। स्कोडा कायलाक नौवें स्थान पर रही, जिसकी 4,670 यूनिट्स बिकीं, लेकिन पिछले साल की 5,327 यूनिट्स की तुलना में इसमें 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। टोयोटा टाइजर दसवें स्थान पर रही, जिसकी 2,815 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की 3,468 यूनिट्स से 19 प्रतिशत कम है। मार्च 2026 की सेल में तो टाटा और मारुति का जलवा रहा। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अप्रैल 2026 में किसने बाजी मारी।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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