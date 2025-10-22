Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Retails Over 1 Lakh Cars This Festive Season; Nexon, Punch Lead Growth
30 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गईं इस कंपनी की कारें; ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा या टोयोटा नहीं

30 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गईं इस कंपनी की कारें; ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा या टोयोटा नहीं

संक्षेप: फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स की लॉटरी लग गई है। दरअसल, कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने नवरात्रि से दिवाली 2025 तक 30 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा कारों और SUV की रिटेल सेल्स दर्ज की है।

Wed, 22 Oct 2025 09:28 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट और GST 2.0 की कटौती... इन दोनों कॉम्बिनेशन ने टाटा मोटर्स की लॉटरी लगा दी है। दरअसल, कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने नवरात्रि से दिवाली 2025 तक 30 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा कारों और SUV की रिटेल सेल्स दर्ज की है। ये पिछले साल की इसी फेस्टिव सीजन की तुलना में 33% ईयरली ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी की SUV लाइनअप इस स्पीड सबसे शानदार रही। जिसका मुख्य कारण भारत की दो सबसे लोकप्रिय SUV नेक्सन और पंच हैं।

सितंबर 2025 में भारत की नंबर-1 बिकने वाली कार का खिताब जीतने वाली नेक्सन ने 38,000 यूनिट्स की प्रभावशाली बिक्री की, जो साल-दर-साल 73% की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पंच ने 32,000 यूनिट्स का योगदान दिया, जो पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है।

यह मजबूत प्रदर्शन टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पोर्टफोलियो तक भी बढ़ा, जिसमें इसी अवधि के दौरान 10,000 से ज्यादा EV की रिटेल सेल्स हुई जो पिछले फेस्टिव सीजन की तुलना में 37% की वृद्धि है। यह भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में टाटा के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है, जिसके टियागो EV, नेक्सन EV और पंच EV जैसे मॉडल लीड कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:4 नवंबर को लॉन्च होगा इस SUV का नया मॉडल, अभी कंपनी दे रही ₹1.73 लाख की छूट

इस उपलब्धि पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्ट और CEO शैलेश चंद्रा ने कहा: "नवरात्रि से दिवाली तक 30 दिनों की अवधि में हमने 1 लाख से अधिक व्हीकल की डिलीवरी के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 33% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। हमारी SUV इस गति का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। नेक्सन ने 38,000 से अधिक रिटेल सेल्स दर्ज की, जो 73% की प्रभावशाली वृद्धि है, जबकि पंच ने 32,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 29% की वृद्धि है।"

ये भी पढ़ें:ये 3 ब्लूटूथ हेलमेट आपके सफर को बनाएंगे सुहाना, 48 घंटे तक टॉक टाइम मिलेगा

उन्होंने आगे कहा, "हमारे EV पोर्टफोलियो ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है, इस अवधि के दौरान 10,000 से अधिक EV की रिटेल सेल्स हुई, जो 37% की वृद्धि को दर्शाता है। कारों और SUV के हमारे पूरे पोर्टफोलियो ने इस उछाल को और बढ़ाया है, जिससे इस महत्वपूर्ण त्योहारी मौसम में उत्पाद नेतृत्व, बाजार प्रासंगिकता और डिलीवरी उत्कृष्टता के लिए हमारी रणनीतिक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।