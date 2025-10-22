30 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गईं इस कंपनी की कारें; ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा या टोयोटा नहीं

संक्षेप: फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स की लॉटरी लग गई है। दरअसल, कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने नवरात्रि से दिवाली 2025 तक 30 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा कारों और SUV की रिटेल सेल्स दर्ज की है।

फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट और GST 2.0 की कटौती... इन दोनों कॉम्बिनेशन ने टाटा मोटर्स की लॉटरी लगा दी है। दरअसल, कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने नवरात्रि से दिवाली 2025 तक 30 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा कारों और SUV की रिटेल सेल्स दर्ज की है। ये पिछले साल की इसी फेस्टिव सीजन की तुलना में 33% ईयरली ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी की SUV लाइनअप इस स्पीड सबसे शानदार रही। जिसका मुख्य कारण भारत की दो सबसे लोकप्रिय SUV नेक्सन और पंच हैं।

सितंबर 2025 में भारत की नंबर-1 बिकने वाली कार का खिताब जीतने वाली नेक्सन ने 38,000 यूनिट्स की प्रभावशाली बिक्री की, जो साल-दर-साल 73% की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पंच ने 32,000 यूनिट्स का योगदान दिया, जो पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है।

यह मजबूत प्रदर्शन टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पोर्टफोलियो तक भी बढ़ा, जिसमें इसी अवधि के दौरान 10,000 से ज्यादा EV की रिटेल सेल्स हुई जो पिछले फेस्टिव सीजन की तुलना में 37% की वृद्धि है। यह भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में टाटा के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है, जिसके टियागो EV, नेक्सन EV और पंच EV जैसे मॉडल लीड कर रहे हैं।

इस उपलब्धि पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्ट और CEO शैलेश चंद्रा ने कहा: "नवरात्रि से दिवाली तक 30 दिनों की अवधि में हमने 1 लाख से अधिक व्हीकल की डिलीवरी के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 33% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। हमारी SUV इस गति का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। नेक्सन ने 38,000 से अधिक रिटेल सेल्स दर्ज की, जो 73% की प्रभावशाली वृद्धि है, जबकि पंच ने 32,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 29% की वृद्धि है।"