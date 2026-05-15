इस कंपनी ने बेच डालीं 92000 इलेक्ट्रिक कार, 10 में से 4 लोग इसी कंपनी की कार यही खरीद रहे

कंपनी के पोर्टफोलियो में ना सिर्फ ज्यादा मॉडल हैं, बल्कि इन मॉडल की डिमांड भी काफी शानदार है। इसमें हैचबैक, सेडान और SUVs शामिल हैं। इन्हीं कारों की दम पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने कुल 92,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच डालीं। खास बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले 43% की ग्रोथ है।

टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ना सिर्फ ज्यादा मॉडल हैं, बल्कि इन मॉडल की डिमांड भी काफी शानदार है। इसमें हैचबैक, सेडान और SUVs शामिल हैं। इन्हीं कारों की दम पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने कुल 92,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच डालीं। खास बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले 43% की ग्रोथ है। टाटा मोटर्स के लिए पूरे साल EV वाहन मार्केट शेयर 40.2% पर बना रहा। कंपनी की कुल जीरो-एमिशन गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 2,50,000 के पार पहुंच गया।

FY26 की दूसरी छमाही (H2) में नेक्सन और पंच भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर गाड़ियों की लिस्ट में पहले और तीसरे नंबर पर रहीं। इस दौरान कंपनी ने कुल मिलाकर मार्केट में दूसरा स्थान हासिल किया। कंपनी का कुल सालाना बिक्री आंकड़ा 6.4 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गया, जो FY25 के मुकाबले 15% ज्यादा था। इस दौरान कंपनी का कुल वाहन मार्केट शेयर 13.6% रहा, जो FY26 की चौथी तिमाही (Q4) में बढ़कर 14.2% तक पहुंच गया।

टाटा नेक्सन EV की डिटेल

नेक्सन EV को सिर्फ मल्टीपल वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें Creative + MR और Fearless MR शामिल हैं। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। Creative + MR की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए और Fearless MR की एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है। वहीं, डिस्काउंट का फायदा इन दोनों वैरिएंट पर मिलेगा।

नेक्सन EV रेंज में MR (30 kWh) वर्जन लोअर पोजीशन पर हैं, जिनकी कीमत 12.49 लाख से शुरू होती है। वहीं LR (40.5 kWh) वर्जन ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जिनकी कीमत लगभग 13.99 लाख रुपए से शुरू होती है। MR और LR के बीच का अंतर औसतन 1.5 लाख रुपए है, जो चुने गए ट्रिम पर डिपेंड करता है।

नेक्सन EV के हर ट्रिम की कीमत उसके फीचर्स और बैटरी पैक के आधार पर तय की गई है। उदाहरण के लिए, क्रिएटिव प्लस MR की कीमत 12.49 लाख रुपए है, जो एंट्री-लेवल ऑप्शन है, जबकि फेयरलैस LR की कीमत 14.99 लाख रुपए और एमपावर्ड प्लस LR की कीमत 16.99 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा है। इनका इंटीरियर प्रीमियम है और इनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।