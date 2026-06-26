Tata Punch vs Maruti Fronx टॉप वैरिएंट्स: आपके लिए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानिए डिटेल्स
भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां टाटा पंच (Tata Punch) और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ग्राहकों के बीच खूब पॉपुलर हैं।
भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां टाटा पंच (Tata Punch) और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ग्राहकों के बीच खूब पॉपुलर हैं। यदि आप इन दोनों कारों के टॉप वैरिएंट्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता होगा कि दोनों में से कौन सी कार फीचर्स, सेफ्टी और कीमत के मामले में ज्यादा बेहतर है। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन सी एसयूवी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी।
कीमत और बजट का गणित
अगर दोनों गाड़ियों के टॉप वैरिएंट्स की कीमत की तुलना करें, तो टाटा पंच यहां सीधे तौर पर आपके पैसे बचाती है। टाटा पंच के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत जहां लगभग 9.47 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच रहती है। वहीं, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का टॉप वैरिएंट (अल्फा टर्बो) काफी प्रीमियम रेंज में आता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.88 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये तक जाती है। ऐसे में बजट के मामले में टाटा पंच बहुत ही किफायती और शानदार ऑप्शन बनकर सामने आती है।
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Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
इंजन और माइलेज का मुकाबला
पावरट्रेन के मामले में दोनों ब्रांड्स ने अलग-अलग अप्रोच अपनाई है। मारुति फ्रोंक्स का टॉप वैरिएंट 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन के साथ आता है। यह 98.69bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इससे इसका माइलेज करीब 20 से 28 किमी/लीटर तक का मिल जाता है। दूसरी तरफ, टाटा पंच में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क देता है।
केबिन स्पेस और प्रीमियम फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स काफी मॉडर्न लगती है। इसके टॉप वैरिएंट में 9-इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, टाटा पंच के टॉप मॉडल में आपको 7-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, हरमन के प्रीमियम स्पीकर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉयस-असिस्टेड सनरूफ जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं।
सेफ्टी रेटिंग में कौन है आगे?
सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स हमेशा से ग्राहकों का भरोसा जीतती आई है। टाटा पंच को ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) और भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को अभी तक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं मिली है। हालांकि, इसके टॉप वैरिएंट में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और एबीएस जैसे कई जरूरी एक्टिव सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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