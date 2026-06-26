Tata Punch vs Maruti Fronx टॉप वैरिएंट्स: आपके लिए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां टाटा पंच (Tata Punch) और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ग्राहकों के बीच खूब पॉपुलर हैं।

₹ 8,957 / माह

EMI केवल ₹ 8,957 / माह

भारतीय मार्केट में सब-कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में दो गाड़ियां टाटा पंच (Tata Punch) और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ग्राहकों के बीच खूब पॉपुलर हैं। यदि आप इन दोनों कारों के टॉप वैरिएंट्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता होगा कि दोनों में से कौन सी कार फीचर्स, सेफ्टी और कीमत के मामले में ज्यादा बेहतर है। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन सी एसयूवी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी।

कीमत और बजट का गणित अगर दोनों गाड़ियों के टॉप वैरिएंट्स की कीमत की तुलना करें, तो टाटा पंच यहां सीधे तौर पर आपके पैसे बचाती है। टाटा पंच के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत जहां लगभग 9.47 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच रहती है। वहीं, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का टॉप वैरिएंट (अल्फा टर्बो) काफी प्रीमियम रेंज में आता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.88 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये तक जाती है। ऐसे में बजट के मामले में टाटा पंच बहुत ही किफायती और शानदार ऑप्शन बनकर सामने आती है।

इंजन और माइलेज का मुकाबला पावरट्रेन के मामले में दोनों ब्रांड्स ने अलग-अलग अप्रोच अपनाई है। मारुति फ्रोंक्स का टॉप वैरिएंट 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन के साथ आता है। यह 98.69bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इससे इसका माइलेज करीब 20 से 28 किमी/लीटर तक का मिल जाता है। दूसरी तरफ, टाटा पंच में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क देता है।

केबिन स्पेस और प्रीमियम फीचर्स फीचर्स की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स काफी मॉडर्न लगती है। इसके टॉप वैरिएंट में 9-इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, टाटा पंच के टॉप मॉडल में आपको 7-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, हरमन के प्रीमियम स्पीकर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉयस-असिस्टेड सनरूफ जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं।