जीएसटी घटने से ₹87000 तक सस्ती हो गई टाटा पंच, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट

Tue, 16 Sep 2025 11:30 PM

टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को अब और भी किफायती बना दिया है। बता दें कि GST 2.0 के तहत कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। नए अपडेट के बाद पंच के सभी वैरिएंट्स पर 33,000 रुपये से लेकर 87,000 रुपये तक की बचत हो रही है। यानी अब ग्राहकों को वही दमदार स्टाइल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस कम कीमत पर मिलेगी। एंट्री-लेवल वैरिएंट से लेकर टॉप मॉडल तक सभी पर यह फायदा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं टाटा पंच पर वैरिएंट वाइज कटौती के बारे में विस्तार से।

टाटा पंच वैरिएंट्स जीएसटी कट रुपये में Punch Pure 33,000 Punch Pure (O) 58,000 Punch Adventure 62,000 Punch Adventure+ 64,000 Punch Adventure S 66,000 Punch Adventure AMT 66,000 Punch Adventure+ AMT 69,000 Punch Adventure+ S 70,000 Punch Adventure S AMT 71,000 Punch Accomplished+ 72,000 Punch Adventure+ S AMT 75,000 Punch Accomplished+ S 76,000 Punch Accomplished+ AMT 77,000 Punch Creative+ 78,000 Punch Accomplished+ S AMT 81,000 Punch Creative+S 82,000 Punch Creative+ AMT 83,000 Punch Creative+S AMT 87,000 Punch Pure CNG 62,000 Punch Adventure CNG 69,000 Punch Adventure+ CNG 72,000 Punch Adventure S CNG 74,000 Punch Adventure+S CNG 78,000 Punch Accomplished+ CNG 81,000

धासू हैं एसयूवी के फीचर्स टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है।

एसयूवी में है 5-स्टार सेफ्टी टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग भी मिली है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।