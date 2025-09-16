tata punch variant wise gst exemption up to rs 87000 जीएसटी घटने से ₹87000 तक सस्ती हो गई टाटा पंच, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch variant wise gst exemption up to rs 87000

जीएसटी घटने से ₹87000 तक सस्ती हो गई टाटा पंच, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट

टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को अब और भी किफायती बना दिया है। बता दें कि GST 2.0 के तहत कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:30 PM
share Share
Follow Us on
जीएसटी घटने से ₹87000 तक सस्ती हो गई टाटा पंच, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch CNGarrow

टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को अब और भी किफायती बना दिया है। बता दें कि GST 2.0 के तहत कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। नए अपडेट के बाद पंच के सभी वैरिएंट्स पर 33,000 रुपये से लेकर 87,000 रुपये तक की बचत हो रही है। यानी अब ग्राहकों को वही दमदार स्टाइल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस कम कीमत पर मिलेगी। एंट्री-लेवल वैरिएंट से लेकर टॉप मॉडल तक सभी पर यह फायदा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं टाटा पंच पर वैरिएंट वाइज कटौती के बारे में विस्तार से।

टाटा पंच वैरिएंट्सजीएसटी कट रुपये में
Punch Pure 33,000
Punch Pure (O)58,000
Punch Adventure62,000
Punch Adventure+ 64,000
Punch Adventure S 66,000
Punch Adventure AMT 66,000
Punch Adventure+ AMT 69,000
Punch Adventure+ S 70,000
Punch Adventure S AMT 71,000
Punch Accomplished+ 72,000
Punch Adventure+ S AMT 75,000
Punch Accomplished+ S76,000
Punch Accomplished+ AMT77,000
Punch Creative+78,000
Punch Accomplished+ S AMT 81,000
Punch Creative+S82,000
Punch Creative+ AMT83,000
Punch Creative+S AMT87,000
Punch Pure CNG62,000
Punch Adventure CNG69,000
Punch Adventure+ CNG72,000
Punch Adventure S CNG74,000
Punch Adventure+S CNG78,000
Punch Accomplished+ CNG81,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 9.81 - 10.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 6.21 - 10.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धासू हैं एसयूवी के फीचर्स

टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है।

एसयूवी में है 5-स्टार सेफ्टी

टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग भी मिली है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है।

Tata Punch Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।