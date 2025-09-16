जीएसटी घटने से ₹87000 तक सस्ती हो गई टाटा पंच, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट
टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को अब और भी किफायती बना दिया है। बता दें कि GST 2.0 के तहत कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है।
टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को अब और भी किफायती बना दिया है। बता दें कि GST 2.0 के तहत कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। नए अपडेट के बाद पंच के सभी वैरिएंट्स पर 33,000 रुपये से लेकर 87,000 रुपये तक की बचत हो रही है। यानी अब ग्राहकों को वही दमदार स्टाइल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस कम कीमत पर मिलेगी। एंट्री-लेवल वैरिएंट से लेकर टॉप मॉडल तक सभी पर यह फायदा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं टाटा पंच पर वैरिएंट वाइज कटौती के बारे में विस्तार से।
|टाटा पंच वैरिएंट्स
|जीएसटी कट रुपये में
|Punch Pure
|33,000
|Punch Pure (O)
|58,000
|Punch Adventure
|62,000
|Punch Adventure+
|64,000
|Punch Adventure S
|66,000
|Punch Adventure AMT
|66,000
|Punch Adventure+ AMT
|69,000
|Punch Adventure+ S
|70,000
|Punch Adventure S AMT
|71,000
|Punch Accomplished+
|72,000
|Punch Adventure+ S AMT
|75,000
|Punch Accomplished+ S
|76,000
|Punch Accomplished+ AMT
|77,000
|Punch Creative+
|78,000
|Punch Accomplished+ S AMT
|81,000
|Punch Creative+S
|82,000
|Punch Creative+ AMT
|83,000
|Punch Creative+S AMT
|87,000
|Punch Pure CNG
|62,000
|Punch Adventure CNG
|69,000
|Punch Adventure+ CNG
|72,000
|Punch Adventure S CNG
|74,000
|Punch Adventure+S CNG
|78,000
|Punch Accomplished+ CNG
|81,000
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch CNG
₹ 7.3 - 10.17 लाख
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Renault Triber
₹ 6.3 - 9.4 लाख
Mahindra Bolero
₹ 9.81 - 10.93 लाख
Hyundai Exter
₹ 6.21 - 10.51 लाख
धासू हैं एसयूवी के फीचर्स
टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है।
एसयूवी में है 5-स्टार सेफ्टी
टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग भी मिली है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।