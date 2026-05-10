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पंच से लेकर वेन्यू तक, अप्रैल में इन 5 कॉम्पैक्ट SUV ने किया ग्राहकों के दिलों पर राज, हुई ताबड़तोड़ सेल

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको अप्रैल 2026 में सेल हुई टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। इस डेटा के आधार पर आपको अपना फाइनल डिसिजन लेने में थोड़ी मदद भी मिल सकती है।

पंच से लेकर वेन्यू तक, अप्रैल में इन 5 कॉम्पैक्ट SUV ने किया ग्राहकों के दिलों पर राज, हुई ताबड़तोड़ सेल

इंडियन पैसेंजर वीइकल सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा है। अधिकतर लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी को ही खरीदना चाह रहे हैं। यही कारण है कि अप्रैल 2026 में इंडियन बायर्स ने खूब कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदीं। इनमें टॉप पर टाटा की पंच रही। अगर आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको अप्रैल 2026 में सेल हुई टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। इस डेटा के आधार पर आपको अपना फाइनल डिसिजन लेने में थोड़ी मदद भी मिल सकती है।

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अप्रैल 2026 में टाटा पंच भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बनकर उभरी है। इसकी 19,107 यूनिट्स बिकीं। 4 मीटर से कम लंबाई वाली इस एसयूवी ने ईयर-ऑन-ईयर 52.9 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। पंच अपने एसयूवी जैसे डिजाइन, ऊंची सीटिंग पोजीशन और सिटी ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकैलिटी के कारण ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है।

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अप्रैल 2026 में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट एसयूवी में दूसरे पोजिशन पर रही। अप्रैल में इसकी 18,829 यूनिट्स बिकीं। एसयूवी ने ईयर-ऑन-ईयर 31.3 प्रतिशत की जबर्दस्त ग्रोथ दर्ज की और पंच से सिर्फ 278 यूनिट्स पीछे रही। इसके स्पोर्टी क्रॉसओवर डिजाइन और किफायती पेट्रोल इंजन ने इसकी बढ़ती लोकप्रियता को और बढ़ाया है। कंपनी आने वाले समय में फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट भी लाने की तैयारी कर रही है।

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Tata Nexon

टाटा नेक्सन ने पिछले महीने 18,126 यूनिट्स की बिक्री के साथ लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेल में अप्रैल 2025 की तुलना में 17.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। टाटा मोटर्स ने पंच और नेक्सॉन की टोटल 37,233 यूनिट्स बेचकर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की। टाटा ने हाल में नेक्सॉन का Pure+ PS वेरिएंट भी लॉन्च किया है।

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Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी ब्रेजा की सेल में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि सालाना आधार पर इसकी बिक्री 16.8 प्रतिशत घटकर 14,124 यूनिट रह गई। हालांकि, इसके बावजूद भी यह सबसे अधिक बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। कंपनी ब्रेजा एसयूवी का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी भी कर रही है, जो इसी साल मार्केट में एंट्री कर सकता है।

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Hyundai Venue

हुंडई वेन्यू ने अप्रैल 2026 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 12,420 यूनिट्स की बिक्री के साथ महीने की पांचवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही। अपडेटेड मॉडल के लॉन्च और भारत NCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के कारण इस सब-4 मीटर एसयूवी की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 56.2 प्रतिशत की तगड़ी ग्रोथ हुई है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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