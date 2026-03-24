सस्ती भी, सुरक्षित भी! 10 लाख रुपये से कम में आती हैं ये 5 बजट कारें, इनके बेस मॉडल में भी 6-एयरबैग्स
टाटा पंच भारत की सबसे पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी में से एक है। इसे हाल ही में नए अपडेट्स के साथ पेश किया गया है। इसे BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं।
आजकल कार खरीदते समय ग्राहक सिर्फ माइलेज या लुक ही नहीं, बल्कि सेफ्टी पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी डिमांड को देखते हुए ऑटो कंपनियों ने अपनी बजट कारों में भी सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा दिया है। अब 10 लाख रुपये से कम के बजट में भी ऐसी कई कारें मौजूद हैं जिनमें सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे कार का सबसे बेस मॉडल खरीदें या सबसे महंगा, आपको 6-एयरबैग्स की सेफ्टी मिलेगी। आइए जानते हैं इन 5 बेहतरीन कारों के बारे में।
स्कोडा कायलाक
स्कोडा कायलाक कंपनी की सबसे नई सब-4 मीटर एसयूवी है। इसे खास तौर पर भारतीय सड़कों और ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। सेफ्टी के मामले में इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 6-एयरबैग्स के साथ-साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 7.59 लाख रुपये है।
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Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 14.15 लाख
टाटा पंच
टाटा पंच भारत की सबसे पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी में से एक है। इसे हाल ही में नए अपडेट्स के साथ पेश किया गया है। टाटा मोटर्स की यह कार अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसे BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और रोलओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है।
होंडा अमेज
सेडान सेगमेंट में होंडा अमेज एक भरोसेमंद नाम है। नई अमेज को BNCAP में एडल्ट की सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 6-एयरबैग्स, सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। खास बात यह है कि यह इस बजट की सबसे सस्ती सेडान है जिसमें लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 7.47 लाख रुपये है।
निसान मैग्नाइट
निसान मैग्नाइट अपने बोल्ड लुक और शानदार फीचर्स के लिए युवाओं के बीच काफी मशहूर है। सेफ्टी के मोर्चे पर यह कार ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है। निसान ने अब इसमें 6-एयरबैग्स को बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड कर दिया है। इसके साथ ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे बजट में फिट बैठने वाली एक सुरक्षित एसयूवी बनाती है।
टाटा ऑल्ट्रोज
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा ऑल्ट्रोज सेफ्टी का दूसरा नाम बन चुकी है। अब ऑल्ट्रोज में भी 6-एयरबैग्स को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा, इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जो दुर्घटना के समय यात्रियों को सुरक्षित रखता है। अगर आप एक सुरक्षित और स्टाइलिश हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो यह एक शानदार चॉइस है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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