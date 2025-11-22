अरे वाह! ₹5.50 लाख की इस SUV को बीते 10 महीनों में मिले 140000 ग्राहक, 27 km का है माइलेज
भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से टाटा पंच (Tata Punch)) को खूब पसंद किया जाता रहा है। बता दें कि साल 2025 की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर के दौरान टाटा पंच को करीब 1,40,000 नए लोगों ने खरीदा।
भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से टाटा पंच (Tata Punch)) को खूब पसंद किया जाता रहा है। टाटा पंच ने साल 2025 में भी शानदार बिक्री दर्ज की। बता दें कि साल 2025 की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर के दौरान टाटा पंच को करीब 1,40,000 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान मार्च महीने में सबसे ज्यादा 17,714 लोगों ने टाटा पंच को खरीदा। अगर पूरे 10 महीनो के दौरान हुए टाटा पंच की बिक्री को जोड़ दें तो यह आंकड़ा कुल 1,38,769 यूनिट हो जाता है। आइए जानते हैं बीते 10 महीनो के दौरान मंथली टाटा पंच की बिक्री और इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
|मंथ
|यूनिट्स
|जनवरी
|16,231
|फरवरी
|14,559
|मार्च
|17,714
|अप्रैल
|12,496
|मई
|13,133
|जून
|10,446
|जुलाई
|10,785
|अगस्त
|10,704
|सितंबर
|15,891
|अक्टूबर
|16,810
इतनी है पंच की कीमत
टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.30 लाख रुपये तक जाती है। टाटा पंच को ग्लोबल और भारत NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
दूसरी ओर पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है। टाटा पंच अपने ग्राहकों को पेट्रोल वैरिएंट पर करीब 21 किलोमीटर तक और सीएनजी मॉडल पर करीब 27 किलोमीटर तक माइलेज देने का दावा करती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।