5-स्टार सेफ्टी वाली इस SUV के पीछे ऐसे पड़े ग्राहक, 30 दिन में 32000 यूनिट खरीद डालीं; कीमत ₹5.50 लाख
संक्षेप: टाटा मोटर्स के फेस्टिव सीजन 2025 बेहद शानदार बीता है। दिवाली के साथ खत्म हुए इस सीजन के दौरान कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा कार बेचीं। कंपनी की सेल्स में उसकी सबसे पॉपुलर और कई बार देश की नंबर-1 कार रह चुकी पंच SUV का भी अहम रोल रहा।
टाटा मोटर्स के फेस्टिव सीजन 2025 बेहद शानदार बीता है। दिवाली के साथ खत्म हुए इस सीजन के दौरान कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा कार बेचीं। कंपनी की सेल्स में उसकी सबसे पॉपुलर और कई बार देश की नंबर-1 कार रह चुकी पंच SUV का भी अहम रोल रहा। दरअसल, नवरात्रि से दिवाली तक 30 दिनों के दौरान पंच की 32,000 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे सालाना आधार पर 29% की ग्रोथ मिली। बता दें कि पंच की सितंबर में भी 15,891 यूनिट बिकी थीं। GST 2.0 के बाद पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,49,990 रुपए हो गई है। भारत में इसका मुकाबला मारुति फ्रोंक्स, हुंडई एक्सटर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसे मॉडल से होता है।
टाटा पंच की GST 2.0 के बाद नई कीमतें
|टाटा पंच वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Pure
|Rs. 6,19,990
|Rs. 5,49,990
|-Rs. 70,000
|-11.29%
|Pure (O)
|Rs. 6,81,990
|Rs. 5,99,990
|-Rs. 82,000
|-12.02%
|Adventure
|Rs. 7,16,990
|Rs. 6,55,990
|-Rs. 61,000
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 7,51,990
|Rs. 6,87,990
|-Rs. 64,000
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 7,71,990
|Rs. 7,06,290
|-Rs. 65,700
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,21,990
|Rs. 7,51,990
|-Rs. 70,000
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 8,41,990
|Rs. 7,70,290
|-Rs. 71,700
|-8.52%
|Accomplished + Camo
|Rs. 8,56,990
|Rs. 7,84,090
|-Rs. 72,900
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 8,89,990
|Rs. 8,14,290
|-Rs. 75,700
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,06,990
|Rs. 8,29,790
|-Rs. 77,200
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,11,990
|Rs. 8,14,390
|-Rs. 97,600
|-10.70%
|Creative + Camo
|Rs. 9,26,990
|Rs. 8,28,090
|-Rs. 98,900
|-10.67%
|Creative + S
|Rs. 9,56,990
|Rs. 8,55,490
|-Rs. 1,01,500
|-10.61%
|Creative + S Camo
|Rs. 9,71,990
|Rs. 8,69,190
|-Rs. 1,02,800
|-10.58%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|Adventure
|Rs. 7,76,990
|Rs. 7,10,890
|-Rs. 66,100
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,11,990
|Rs. 7,42,890
|-Rs. 69,100
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,31,990
|Rs. 7,61,190
|-Rs. 70,800
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,81,990
|Rs. 8,06,890
|-Rs. 75,100
|-8.51%
|Accomplished +
|Rs. 9,01,990
|Rs. 8,25,190
|-Rs. 76,800
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,16,990
|Rs. 8,38,890
|-Rs. 78,100
|-8.52%
|Accomplished + S
|Rs. 9,49,990
|Rs. 8,69,090
|-Rs. 80,900
|-8.52%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,66,990
|Rs. 8,84,690
|-Rs. 82,300
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,71,990
|Rs. 8,69,190
|-Rs. 1,02,800
|-10.58%
|Creative + Camo
|Rs. 9,86,990
|Rs. 8,82,990
|-Rs. 1,04,000
|-10.54%
|Creative + S
|Rs. 10,16,990
|Rs. 9,10,390
|-Rs. 1,06,600
|-10.48%
|Creative + S Camo
|Rs. 10,31,990
|Rs. 9,24,090
|-Rs. 1,07,900
|-10.46%
|1.2L CNG-Manual
|Pure
|Rs. 7,29,990
|Rs. 6,67,890
|-Rs. 62,100
|-8.51%
|Adventure
|Rs. 8,11,990
|Rs. 7,42,890
|-Rs. 69,100
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,46,990
|Rs. 7,74,890
|-Rs. 72,100
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,66,990
|Rs. 7,93,190
|-Rs. 73,800
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 9,16,990
|Rs. 8,38,890
|-Rs. 78,100
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 9,51,990
|Rs. 8,70,990
|-Rs. 81,000
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,66,990
|Rs. 8,84,690
|-Rs. 82,300
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 9,99,990
|Rs. 9,14,890
|-Rs. 85,100
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 10,16,990
|Rs. 9,30,390
|-Rs. 86,600
|-8.52%
टाटा पंच के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टाटा पंच में 1.2 लीटर का Revotron इंजन दिया गया है। इसका इंजन 6000 आरपीएम पर 86 PS का मैक्सिमम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है। टाटा पंच मैनुअल टांसमिशन में 18.97 kmpl और ऑटोमैटिक में 18.82 kmpl माइलेज देने में कैपेबिल है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीद सकते हैं।
टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के लिए टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।
